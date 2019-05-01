比下英特爾 超微靠伺服器用晶片財報超預期 盤後股價飆

2019-05-01 09:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國晶片大廠超微公司（AMD）公布，拜資料中心和伺服器用晶片所賜，上季營收和獲利均優於預期。受此消息激勵，超微盤後股價大漲6%。

此結果充分展現，超微為桌上型電腦和伺服器新推出 Ryzen和 EPYC系列晶片後，成功強化 在資料中心和伺服器方面的業績。

相較之下，最大勁敵英特爾（Intel）上周公布第1季資料中心事業群的銷售下滑，反映客戶尚在消化去年為因應美中貿易戰而累積的大量庫存。

●超微預估第2季營收大約15.2億美元（介於14.7億美元至15.7億美元），吻合分析師所料。

●超微第1季營收下滑22.7%至12.7億美元，略優於分析師原估的12.6億美元。第1季調整後每股收益6美分，分析師預估5美分。第1季經調整毛利率41％，和分析師原估相同。

●Stifel Nicolaus & Co. 分析師 Kevin Cassidy 說：「超微財報和財測符合預期，是相當正面的結果，相較於英特爾上周財測不佳，更是可喜可賀。」