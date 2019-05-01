蘋果本季財測優於預期 iPhone需求回穩 盤後股價大漲

2019-05-01 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



蘋果周二（4月30日）公布該公司會計年度第3季（4-6月）營收預測優於分析師預期，顯示歷經去年10-12月令人失望的表現後，iPhone需求已經回穩。此財測一出，蘋果股價在盤後交易大漲約5%。

彭博資訊報導，蘋果預測第3季營收將在525億到545億美元之間，彭博訪調的分析師平均預估值為522億美元。毛利率預期可在37%到38%之間，分析師則預期37.6%。

第2季（1-3月）財報結果，也略優於華爾街預期。受惠於公司推出的更多的數位訂用服務，第2季服務類業務的營收成長16%到114.5億美元，稍稍超過分析師預估。整體營收年減5.1%到580億美元，分析師則是預估575億美元。先前蘋果預測第2季的營收會在550億到590億美元之間。

蘋果第2季在中國的銷售下跌22%，不過分析師把更聚焦在iPhone需要可能已經開始上升的跡象。證券分析師Dan Ives說：「第2季最後幾周各項指標呈現iPhone需求反彈，這讓執行長庫克和公司都有信心，在6月底結束的這一季表現得超越華爾街預期。」

第2季其他財報重點如下：

-- 淨利116億美元，或每股盈餘2.46美元，優於預期的2.37美元。

-- iPhone收入年減17%到310億美元，優於預期的305億美元。

-- iPad收入年增22%到48.7億美元。

-- Mac收入年減5%到55.1億美元。