美股漲跌互見 標普500指數再創收盤新高

2019-05-01 07:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二漲跌互見，那斯達克指數下滑，主因字母公司營收不如預期股價重挫，蘋果股價下滑，但標普500指數小幅上漲，再度締造收盤新高。

道瓊工業指數收高漲38.52點或0.15%，報26,592.91點；標普500指數收漲2.8點或0.10%，報2,945.83點；那斯達克指數下跌54.01點或0.66%，報8,095.39點。

道瓊工業指數越月線上漲2.6%，標普500指數收漲3.9%，那斯達克指數上揚4.9%。

美股三大股指均寫下1月以來最大單月漲幅，標普500指數和那斯達克指數均重回紀錄高點，扶助投資人對長達10年牛市的信心。

字母股價周二重挫7.5%，創2012年1月以來最大單日跌幅，因該公司上季營收增幅為三年來最低。BB&T Wealth Management的高級副總裁Bucky Hellwig表示：「最大的負面因素是對一些大型科技股的疑慮。字母股價重挫，蘋果股價也走低。但聯準會（Fed）的政策立場對市場有利、利率較低、獲利不斷成長。」

蘋果股價盤中下跌1.9%，但盤後一度大漲4.3%。蘋果盤後公布財報，財測優於預期。

輝瑞和默沙東上漲逾2%，這兩家製藥公司上季獲利均優於預期。

投資人密切關注Fed利率決策，尋找有關利率走勢的線索。

奇異公司股價上漲4.5%，該公司第1季度獲利成長，負現金流小於預期。