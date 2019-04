伊朗石油豁免2天後到期!龐培歐:應不會影響美中談判

2019-04-30 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐29日在接受「國會山莊電視台」(Hill.TV)專訪時表示,美國與中國大陸的貿易談判應不會受到進口伊朗石油制裁豁免取消的影響。中國為伊朗石油的最大買主。

龐培歐在30日播出的專訪中說道:「我們與中國就這個問題進行了很多討論。我相信貿易談判將繼續下去,並順其自然地進行。」

去年11月,美國授予中國、印度、日本、南韓、土耳其、義大利、希臘、台灣等8國臨時進口豁免,但本月22日宣布豁免將在5月2日到期。