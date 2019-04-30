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第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度

瘋狂亞洲富豪導演執導 泰足球隊洞穴救援登上Netflix

2019-04-30 22:53經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

影音串流巨擘Netflix正與《瘋狂亞洲富豪》製作團隊攜手合作，準備將去年泰國12名球員和教練從地底洞穴驚心動魄獲救的過程，拍攝成電視影集。

Netflix和SK全球娛樂30日在曼谷文化部正式簽署協議，儘管財務細節保密，但根據當地先前報導，12名野豬足球隊孩童每人將獲得300萬泰銖（9.4萬美元）授權費。

去年6月，大雨灌入泰北清萊府睡美人洞，斷了12名足球隊少年及教練折返的退路。一場全球關注的國際搜救行動旋即展開，專業的洞穴潛水員在狹窄且漆黑的洞穴中陸續救出受困少年，其中一名泰國前海軍海豹隊員在搜救行動中不幸身亡。

Netflix國際原創內容總監諾斯（Erika North）說：「泰國是Netflix的重要市場，我們期盼能將這個化不可能為可能、啟發人心且引起全球共鳴的當地故事，再次帶給全球觀眾。」

洞穴搜救行動的迷你影集，將由泰國導演Nattawut Poonpiriya及《瘋狂亞洲富豪》導演朱浩偉（Jon Chu）共同執導。

Netflix在全球擁有1.5億訂閱戶，持續穩坐全球付費串流影音平台龍頭，去年耗資逾70億美元投資節目內容。

圖為去年6月趕往洞穴入口營救的泰國搜救人員。美聯社
圖為去年6月趕往洞穴入口營救的泰國搜救人員。美聯社
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