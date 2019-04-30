蘋果下架控管軟體 旨在降低資安風險

2019-04-30 19:02 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



蘋果下架多款家長控管軟體，引發外界對蘋果壟斷與個資外洩的質疑。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook 針對蘋果將數款可控管小孩上網的APP下架，蘋果指出，使用這些軟體會暴露資安風險。但專家受訪時表示，蘋果可能為了推廣自家APP排擠競爭對手，反而無法保證用戶資安。

蘋果：事關資安

根據《BBC》報導，蘋果沒有經過開發商同意，就擅自將11個家長控管軟體下架，有些甚至是達到3百萬次下載量的APP。他們懷移，蘋果推出自己的APP「Screen Time」後，為了鞏固自己的競爭優勢而將競爭者的APP下架。

但蘋果公司29日也發表聲明，宣稱是因為這些軟體使用高風險的「行動裝置管理系統（MDM）」，會讓使用者有資安暴露的風險。他們認為家庭控管APP不適合應用MDM，因為該系統會提供不知名第三方有權限存取該用戶的個資（使用者位置、APP使用習慣、瀏覽紀錄等），造成用戶個資外露。

「這事關用戶安全，不是商業競爭的問題。」蘋果也澄清，他們有給一些APP30天的時間，請他們限期改善相關問題，而在APP Store平台完成更新後，蘋果也沒有移除這些軟體。

蘋果平台過度壟斷

不過根據《威脅報》報導，軟體開發商拉馬薩波受訪時表示，蘋果自己的系統也無法保證用戶的資訊安全，而這些APP在Android平台也都有上架，卻沒有相關的問題反應。他表示，已經有幾個主要的開發商要求蘋果撤回決議，開放平台讓大家公平競爭。

《威脅報》也提到，蘋果也不是第一次透過各種理由下架其他競爭者的APP，之前音樂串流軟體Spotify也曾遭蘋果以沒有繳交合理手續費等理由下架，引發外界對於蘋果在市場與平台的壟斷，會造成產業發展不穩與用戶隱私外洩問題。

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