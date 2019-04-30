各國擴充軍費創新高 中美佔全部一半

2019-04-30 19:00 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



圖說：瑞典智庫發布的各國軍事開支調查報告顯示，美中競爭與區域衝突升溫是導致軍費增加的主因，也讓外界對軍備競賽感到擔憂。（Photo by Defence-Imagery on Pixabay under C.C license） 分享 facebook 各主要國家正積極擴充軍備，開戰疑雲再起！瑞典斯德哥爾摩智庫國際和平研究所29日發布各國軍事開支調查報告，顯示美國軍費仍佔世界36%穩居第一，中國13.7%居次，兩者軍費開支約佔世界一半。美中競爭與區域衝突升溫是導致軍費增加的主因，也讓外界對於各國軍備競賽可能提高大規模戰爭機率感到擔憂。

美中開支大幅增加

根據《CNN》報導，團隊表示，美中大幅增加開支是軍費增加的主因之一。美國自2010年來首次增長4.6%，達到6490億美元，迄今仍是世界上最大的軍費支出國。計劃負責人佛羅倫特表示，川普在執政後所推動的新武器採購計劃政策促使美國的軍費增加，今年的總支出相當於榜上前8名國家的軍事預算總和。

中國身為第二大軍費支出國，佔世界軍費開支的14％，目前已連24年增加，今年比去年多了5.0％，達到2500億美元，幾乎是1994年的10倍。報告提到，中國軍費開支的增長與整體經濟的增長息息相關，因為2013年以來，中國每年都會將1.9％的GDP撥給軍隊使用。

軍費居高不下

區域衝突緊張的地方也有軍備競賽的現象，報告發現，印度與巴基斯坦的軍費分別比去年增加3.1%與11.4%；另外，德國政府也表示，將在2024年把軍費開支占經濟總量的比例將從現在的1.24%提高到1.5%。

而《多維新聞網》也提到，軍事大國俄羅斯去年的軍費反而比前年下降，自2016年以來，首次跌出前五名以外，報告分析，2013年烏克蘭危機後，俄羅斯遭歐美經濟制裁，連帶影響軍事支出下降。相對來說，烏克蘭的軍費較前年也增加了21%。

全球去年軍費是自1988年以來的新高，比1998年高出76%，且連續兩年總額增加。《經濟學人》分析，美中競爭是這次軍費開之增加的主因，而一些區域緊張也讓鄰國彼此軍備競賽，增加戰爭爆發的可能。

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