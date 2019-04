各國擴充軍費創新高 中美佔全部一半

2019-04-30 19:00 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



圖說:瑞典智庫發布的各國軍事開支調查報告顯示,美中競爭與區域衝突升溫是導致軍費增加的主因,也讓外界對軍備競賽感到擔憂。(Photo by Defence-Imagery on Pixabay under C.C license) 分享 facebook 各主要國家正積極擴充軍備,開戰疑雲再起!瑞典斯德哥爾摩智庫國際和平研究所29日發布各國軍事開支調查報告,顯示美國軍費仍佔世界36%穩居第一,中國13.7%居次,兩者軍費開支約佔世界一半。美中競爭與區域衝突升溫是導致軍費增加的主因,也讓外界對於各國軍備競賽可能提高大規模戰爭機率感到擔憂。

美中開支大幅增加

根據《CNN》報導,團隊表示,美中大幅增加開支是軍費增加的主因之一。美國自2010年來首次增長4.6%,達到6490億美元,迄今仍是世界上最大的軍費支出國。計劃負責人佛羅倫特表示,川普在執政後所推動的新武器採購計劃政策促使美國的軍費增加,今年的總支出相當於榜上前8名國家的軍事預算總和。

中國身為第二大軍費支出國,佔世界軍費開支的14%,目前已連24年增加,今年比去年多了5.0%,達到2500億美元,幾乎是1994年的10倍。報告提到,中國軍費開支的增長與整體經濟的增長息息相關,因為2013年以來,中國每年都會將1.9%的GDP撥給軍隊使用。

軍費居高不下

區域衝突緊張的地方也有軍備競賽的現象,報告發現,印度與巴基斯坦的軍費分別比去年增加3.1%與11.4%;另外,德國政府也表示,將在2024年把軍費開支占經濟總量的比例將從現在的1.24%提高到1.5%。

而《多維新聞網》也提到,軍事大國俄羅斯去年的軍費反而比前年下降,自2016年以來,首次跌出前五名以外,報告分析,2013年烏克蘭危機後,俄羅斯遭歐美經濟制裁,連帶影響軍事支出下降。相對來說,烏克蘭的軍費較前年也增加了21%。

全球去年軍費是自1988年以來的新高,比1998年高出76%,且連續兩年總額增加。《經濟學人》分析,美中競爭是這次軍費開之增加的主因,而一些區域緊張也讓鄰國彼此軍備競賽,增加戰爭爆發的可能。

【更多精采內容,詳見 】