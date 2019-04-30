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彭博高燦鳴：三星的獲利秘密武器OLED面板已失威力

2019-04-30 17:43經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

三星電子的面板事業上季出現三年來首度營業虧損，彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）分析，OLED面板一度是三星的秘密武器，但現在顯然威力大減，光靠這項一度備受吹捧的技術不再足以讓面板部門維持獲利。

有機發光二極體（OLED）曾是最新穎的面板技術，因為它能提供更佳的螢幕品質並減少耗電。智慧手機製造業者以往熱切宣揚這項技術的好處，以期帶來銷售佳績。蘋果公司最終在2017年加入這場派對，採用OLED面板讓iPhone X定價高達999美元有了合理藉口。

三星電子身為唯一有能力量產品質穩定OLED面板的製造商，幾乎擁有壟斷市場的地位，就連當年iPhone供應短缺的理由之一，就是OLED遭遇生產瓶頸。

不過高燦鳴指出，上述優勢顯然以經消退，三星在OLED與更新的可撓式面板領域的領導地位，已不足以抵銷液晶面板（LCD）需求下滑與面臨眾多競爭。這結果導致三星面板事業寫下三年來首度營業虧損。

三星30日的財報中表示，雖然可撓式OLED的需求將改善，但價格將不見起色，三星將「聚焦發掘新的應用（筆電、可摺疊式裝置）並確保穩定需求」。

另一方面，路透熱點透視專欄作家戈德法布（Jeffrey Goldfarb）也分析，三星電子在財報聲明中大量用了「疲弱」、「減緩」等字眼，代表投資人還得等上一段時間才能見到市況回溫。

戈德法布統計三星這回財報聲明中，「疲弱」一詞出現14次，「減緩」出現5次，相形下，這兩詞在上季共出現21次、一年前出現15次。他認為，儘管三星確實預期，隨著去庫存化與新的客戶出現，DRAM市況將逐步回升，但聲明的整體基調依然了無生氣，遑論三星還警告「特定晶片產品的外部環境依然存有不確定因素」。

彭博專欄作家高燦鳴認為，三星在OLED領域的龍頭地位不再足以讓面板部門維持獲利。...
彭博專欄作家高燦鳴認為，三星在OLED領域的龍頭地位不再足以讓面板部門維持獲利。（圖／美聯社）
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