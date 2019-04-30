住在全美最貴郵區 需具備六項條件

2019-04-30 18:01 世界日報 編譯組╱阿賽頓29日電



全美最貴的郵區是中半島阿賽頓（Atherton）的94027，此地居民不到7300人。究竟要有什麼樣的條件，才能住進這裡的豪宅？

1.每月要有2萬6930美元支付房貸，這是按阿賽頓去年中位房價550萬美元左右估算出來的數字，灣區99.9%的家庭大概都無力支付。

2.年收入得達108萬美元，這是假設您花在住房上的費用不超過年收入的30%。這數字遠遠超過了所有其他郵區所需的收入要求。

3.要有科技大亨的身價。甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison）和前惠普執行長惠特曼（Meg Whitman）等灣區73個億萬富豪以此為家。灣區其次昂貴的郵區，是臉書執行長查克柏格所住的巴洛阿圖94301，房貸每月少了1萬美元，為1萬6910美元，年收入只要67萬6600美元。

4.不動產網站Zillow說，阿賽頓的平均房價為683萬2400美元，是全美最高，次高的90210在比佛山，房價中位數為489萬美元。

5.2018年12月初阿賽頓最昂貴的待售房屋叫價為2750萬美元。 Zillow表示，面積1萬3014平方呎，有7間臥室，12間浴室，一部電梯，一間私人電影院和特斯拉充電牆，假設首付比例為20%，每月房貸為11萬1575美元。

6.同時期阿賽頓最便宜的房子叫價289萬美元。 這棟三臥房，1670平方呎的住宅如果首付20%，每月要1萬1721美元的房貸。