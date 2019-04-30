伊朗臨禁運 國際油價搖擺；黃金和銅俱跌

2019-04-30 07:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



隨著美國嚴厲制裁伊朗石油出口的日期越來越近，原油價格周一在漲跌之間搖擺不定。黃金期貨四個交易日中首次下跌，因經濟成長展現韌性，削弱了對黃金作為避險資產的需求。銅價下跌，因倫敦金屬交易所跟蹤的庫存數據躍升至8個月以來最高水平。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油：油價漲跌不定 市場觀望美國對伊朗制裁將如何發展

美國和國際油價在周一收盤時與盤初價格相差不大。倫敦期貨收低，但紐約交易的西德州中級原油（WTI）小幅收漲。不過，WTI可望在4月實現超過5%的漲幅。如果這種情況持續下去，將是美國市場原油自1999年以來的最佳同期表現。

美國對中國和其他幾個主要石油進口國購買伊朗石油的豁免將於5月2日到期，這將切斷石油輸出國組織第四大石油生產國的供應。

Tradition Energy的市場研究經理Gene McGillian表示，「對這些制裁最終將會如何發展的不確定性讓市場感到有些不安」，「沙烏地表示不會立即提高產量水平，這也增加了不確定性」。

紐約商業交易所6月交割的WTI原油期貨上漲20美分，結算價報每桶63.50美元；倫敦ICE歐洲期貨交易所6月交割的布蘭特原油期貨下跌11美分，收於72.04美元，比同月西德克薩斯中質油溢價8.54美元。

●金價下跌

美國商務部周一發布的數據顯示，占經濟總量超過三分之二的消費支出在3月較上月成長0.9%，超過預估。

紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌0.6%，結算於每英兩1,281.50美元。

●基本金屬：銅價下跌，因LME庫存增加

銅價下跌，因倫敦金屬交易所跟蹤的庫存數據躍升至8個月以來的最高點。由於歐元區數據加劇了對全球經濟成長的擔憂，銅與鋁、鎳和錫走低。

LME銅跌0.1%，收於每公噸6,396美元；本月價格下跌1.3%。