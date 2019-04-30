美元走弱 投資人觀望Fed決策、美就業報告

2019-04-30 07:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周一自23個月來高峰繼續回跌，交易員觀望聯準會（Fed）本周決策，尋找緊縮周期是否已經結束的線索。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.2%至97.857。周一數據顯示，3月美國個人收入和通膨放緩，支出小幅上升；消費者支出可能在第二季度重新構成經濟成長的動力。

除Fed決策外，周五公佈的非農就業數據也是關注焦點；日本本周休市，其他許多主要市場將於5月1日周三休市。

宏利資產管理公司的 Chuck Tomes 說：「本周全球有很多經濟數據。大家正觀望是否有重大變化。」

美中下一輪貿易談判將於周二開始在北京舉行，雙方據悉仍有尚未解決的重要問題。

摩根大通策略師在報告中稱美元仍有上漲空間，因為交易員看跌其他貨幣；不過法國農業信貸銀行認為，美元可能面臨與月末投資組合再平衡相關的「強勁賣盤」。

美元兌日圓微升0.06%至111.65日圓；稍早漲幅達0.3%。歐元兌美元連續兩個交易日上漲，漲幅為0.29%，報1.1183美元。

英鎊兌美元上漲0.12%，報1.2932美元。市場等待本周密集公佈的經濟數據和英國央行政策決定。

澳幣兌美元上漲0.2%，報0.7055美元；美元兌加幣持平，報1.3454加幣。