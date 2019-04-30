財報強勁及貿易協議樂觀 標普、那斯達克指數創新高

2019-04-30 07:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一突破歷史高點，美中達成貿易協議的前景、強勁的企業財報和聯準會（Fed）鴿派政策，推動股市今年的漲勢；本周將有多項經濟數據公布，為投資人提供全球經濟成長形勢的線索。

道瓊工業指數收漲11.06點或0.04%，至26,554.39點。標普500指數上漲3.15點或0.11%，收報2,943.03點。那斯達克指數收漲15.46點或0.19%，報8,161.85點。

標普500指數和那斯達克指數均創下盤中和收盤新高，標普500指數締造2,949.52點盤中新高，今年迄今上漲逾17%。那斯達克指數盤中觸及8,176.08點新高，今年來累計上漲23%。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，美股近期屢創新高鼓勵了進一步的買盤。

美國商務部的報告顯示，美國3月消費者支出增幅為逾九年半來最大，但核心通膨指標寫下14個月來最小年增幅。溫和的通膨支持Fed最近暫停今年進一步升息的決定。

美中貿易談判進入最後階段，美國談判代表周二前往中國，試圖敲定細節，結束關稅爭端。美國財政部長米努勤周一表示，希望美中透過接下來的兩輪談判達成貿易協議。

Cherry Lane Investments的合夥人Rick Meckler表示：「政府暗示貿易協定即將達成，投資人不想錯過反彈的機會。」

Fed將於周二起展開為期兩天的會議，台灣2日凌晨2時將公布利率決策。