Google廣告收入成長走緩 盤後股價崩跌7%

2019-04-30 06:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



Alphabet第1季營收不如分析師所料，引發投資人擔心廣告主由Google轉投其他數位平台的疑慮。Alphabet盤後股價大跌7%。

●不計支付給經銷夥伴的費用，第1季營收為295億美元，不如彭博調查分析師意見原估的300.4億美元。

●Google廣告收入較去年同期成長15%，低於去年第1季增幅24%。相較之下，臉書（Facebook）上周公布廣告收入大增26%。Google向來是消費者搜尋新產品的首選，因此收取的廣告費高於同業，如今，消費者漸漸直接上亞馬遜（Amazon.com）搜尋產品，亞馬遜也自Google拉走不少數位廣告。

●Alphabet盤後股價大跌7%，正常交易時段收漲1.5%，創下歷史新高1,296.20美元。

●財務長波蕾特（Ruth Porat）將成長減弱歸咎於匯率波動。她接受彭博電視訪問時，對亞馬遜投入廣告倒不以為意，並認為所有業者的數位廣告尚有成長空間。她說：「美國近半數廣告預算仍花在離線廣告，美國九成的商務是離線的，我們專於重數位，在其中分量吃重。」

●波蕾特向分析師表示，隨用戶逐漸採用行動裝置，Google正試行廣告產品，因此收入出現波動。她表示，在高級智慧手機市場競爭激烈，對Google Pixel品牌手機影響不小。

●Alphabet資本支出較去年同期減少36%至46億美元，不計反托辣斯罰款的營業利益率為23%。