美國對中國、印度聚酯加工絲紗反傾銷調查做出肯定初裁

2019-04-30 05:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國商務部宣布針對中國、印度出口聚酯加工絲紗的反傾銷調查做出肯定（affirmative）的初裁，發現兩國出口商分別獲得約32%-460%和約7%-20%的可平衡補貼。

商務部表示，2017年進口自中國和印度的聚酯加工絲紗估計分別價值3,500萬美元和1,960萬美元。