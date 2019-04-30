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IMF示警：全球成長持續放緩、中東緊張關係升高

2019-04-30 00:18經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

國際貨幣基金（IMF）在區域經濟展望報告表示，全球成長持續放緩及貿易和地緣政治緊張升高，正對中東國家的經濟構成挑戰。

IMF中東及中亞部門主管艾蘇爾（音譯）接受CNBC訪問表示，「全球發展正持續影響今年的展望，包括全球成長放緩（特別是貿易）、油價波動、全球金融情勢，以及部分國家要處理特定議題」。

報告指出，石油出口國今年的成長預料從去年的0.6%微幅降至0.4%，主因是美國對伊朗祭出新一輪制裁，拖累該國經濟萎縮。石油進口國今年預估成長3.6%，低於去年預估的4.2%，但2020年至2023年預料回升至4.2%。

艾蘇爾表示，「儘管油價目前上漲，但中期油價預估維持在65美元上下。因此，追求和加速多元化策略對石油出口國就相當重要，這有助他們維持調整財政措施的步調，從而降低對石油的依賴（石油收入）」。

波斯灣合作理事會的六個成員國預料今年成長2.1%，比去年的2%微幅成長。

IMF也說，社會緊張使擔憂持續加深， 強調決策官員在確保總體穩定和處理中期成長挑戰之間難以取得平衡。

過去18個月，在一些中東國家的IMF社會動盪指數已升至多年來高點。艾蘇爾表示，「很明顯地，政府和國家缺乏能力處理失業議題，造成社會不安及緊張感，尤其是年輕人」。

IMF中東及中亞部門主管艾蘇爾表示，政府和國家缺乏能力處理失業議題，造成社會不安...
IMF中東及中亞部門主管艾蘇爾表示，政府和國家缺乏能力處理失業議題，造成社會不安及緊張感，尤其是年輕人。美聯社
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