親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日明仁天皇退位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

軟銀大手筆投資遭詬病 Uber上市將讓孫正義揚眉吐氣

2019-04-30 00:03經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

自從軟銀創辦人孫正義在2017年成立願景基金以來，企業業界一直關注這檔基金投資動向，目前已有數十億資金湧向新加坡叫車平台Grab、美國共享辦公室WeWork等公司。

批評者認為孫正義是一個投機或不按牌理出牌的投資人。上周爆出孫正義投資比特幣致使個人財富損失1.3億美元，加上砸了9億歐元收購會計醜聞纏身的德國電子支付業者Wirecard，導致質疑聲浪四起。

但現在這筆錢也開始往另一方向流動。軟銀旗下行動電信部門在首次公開發行股票（IPO）籌資235億美元、向散戶發售日本史上規模最大的公司債券，加上入股的Uber即將掛牌上市，銀彈再度充足的孫正義，終於能開始反駁認為軟銀是風險成癮且負債累累的批評聲浪，意氣風發的孫正義在2月實施55億美元庫藏股計畫。

孫正義向來認為投資人低估軟銀的真實價值，當今年2月軟銀的市值達到9兆日圓（80億美元）時，他認為軟銀的股價被低估近60%。根據他的算法，軟銀淨債務為3.6兆日圓，但在阿里巴巴、WeWork、Uber等公司的持股價值總計為25兆日圓，意味著股東價值高達21兆日圓。

如今，愈多投資人開始認同孫正義的想法。自從軟銀電信去年12月19日掛牌上市以來，軟銀集團的股價已勁揚41%至19年新高。根據彭博資訊，今年初以來軟銀五年期信用違約交換（CDS）已下滑近100個基點至170基點。先前華郵記者哈紹吉遭暗殺導致軟銀與沙國關係敏感，促使CDS陡升。

在軟銀投資5000萬美元的資產管理業者Comgest公司投資組合經理人凱伊說，軟銀電信上市以及Uber（軟銀為最大股東）IPO在即，讓投資人對軟銀將資產變現的能力更具信心。

軟銀透過願景基金花了77億美元持有Uber 16.3%股份。若Uber在IPO的估值達到915億美元，這筆交易價值上看近110億美元。監管文件顯示，若有足夠需求，軟銀也可能在IPO時出售約2.72億美元股票。但假如軟銀決定在180天的閉鎖期後售出更多持股，就不清楚軟銀將把這筆資金用於投資新科技、償還債務，或是回饋股東。

願景基金上季為軟銀貢獻40%的營業利益，但大部分皆為未實現利得。若Uber IPO後，中國的滴滴出行及Slack也相繼跟進IPO，軟銀將有更多真金白銀可用。

軟銀集團的創辦人兼社長孫正義。路透社
軟銀集團的創辦人兼社長孫正義。路透社
分享

孫正義UberIPO
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

市場焦點重返美中談判 亞股未隨美股創高勁揚

2019-04-29 20:23

日本高齡化衍生空屋等問題 銀行搶進老年理財商機

2019-04-29 19:50

阿聯超車美國 躍升全球加密貨幣之都

2019-04-29 19:21

美中貿易談判進入終局之戰 執行機制為重中之重

2019-04-29 17:03

蘋果財報明天公布 銷量收入預期減少

2019-04-29 15:20

暖！這個照顧愛妻的小設計出自臉書祖克柏

2019-04-29 13:04

川普：日本將投資美汽車產業400億美金

2019-04-29 10:20

日本高檔新玩法 20萬台幣包直升機遊東北

2019-04-29 10:14

為什麼利空頻頻 蘋果今年竟漲了43%？

2019-04-29 09:26

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-29 06:45

南韓股市盤前交易 今天起縮短半小時

2019-04-29 00:26

具永培 催生區塊鏈電商

2019-04-28 23:52

波克夏股東會 股神頭痛時間

2019-04-28 23:50

新興資產 多頭轉審慎

2019-04-28 23:49

全球央行緊縮循環 告終

2019-04-28 23:49

標普攀峰 經理人居高思危

2019-04-28 23:49

股市投資人看過來…本周國際四大事 聚焦

2019-04-28 23:46

巴菲特押注房地產 錢進杜拜

2019-04-28 23:17

股神巴菲特提醒：不是每個人都適合念大學

2019-04-28 22:24

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪

2019-04-29 18:46

雅加達掰掰！印尼決定換首都 遷都至少花10年

2019-04-29 17:43

父子都是「愛妻家」 新日皇德仁為妻槓上宮內廳

2019-04-29 06:50

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-29 06:45

荒淫無度！住持摟信徒進禪房 「雙修傳教」畫面全紀錄

2019-04-29 17:22

絕版的最貴！麥當勞塑膠吸管被網拍 一支價格飆到20萬元

2019-04-29 15:59

未來人預言 現今強國將在「第三次世界大戰」後消失

2019-04-29 13:56

美國癌末男子戰勝病魔 「武器」竟是狗隻驅蟲藥

2019-04-29 16:45

影／聖保羅時裝周悲劇 巴西男模猝死伸展台上

2019-04-29 12:30

飛行員墜機亡 「同居女友」爭產爽花卻GG了

2019-04-29 17:57

傳獅航空難前 波音將737 MAX安全警示預設為關閉

2019-04-29 10:52

來不及脫歐 英被迫參加「殭屍選舉」

2019-04-29 00:43

父母雙亡！小姐弟受困家中 四歲女童脫水仍守住弟弟

2019-04-29 14:46

為什麼利空頻頻 蘋果今年竟漲了43%？

2019-04-29 09:26

德國拒買F-35 洛馬：倒退作法，恐危及北約合作

2019-04-29 18:51

外國人裝聾啞蹲點日本觀光景點 強塞國旗逼購買做愛心

2019-04-29 20:41

美軍警告：比照軍艦 應付中國海警及民兵

2019-04-29 13:15

日皇長孫悠仁教室座位被放置菜刀 警方逮捕一嫌犯

2019-04-29 21:49

日媒：防衛省擬延伸地對艦飛彈射程兩倍 覆蓋宮古海峽

2019-04-29 08:19

水泥叢林下的極簡生活！東京近期崛起的微型質感公寓

2019-04-29 11:54

19歲少年濫射 加州猶太會堂1死3傷

2019-04-29 00:43

暖！這個照顧愛妻的小設計出自臉書祖克柏

2019-04-29 13:04

盆栽藏iPhone錄對話 揭發日舞影展創辦人猥褻罪行

2019-04-29 14:44

明仁30日退位 日本告別平成進入令和倒數

2019-04-29 11:28

「令和大叔」爆紅 菅義偉成後安倍首相熱門人選

2019-04-29 18:15

波頓：確承諾北韓付男大生醫藥費 但始終沒付

2019-04-29 10:29

美反猶太仇恨事件 去年激增57%

2019-04-29 00:43

一分鐘掌握西班牙大選：加泰隆尼亞 強硬獨派失勢

2019-04-29 12:38

日皇退即位動員數千警力維安 更潛水檢查護城河

2019-04-29 18:54

麻疹疫情不絕 美洛縣逾600人被隔離

2019-04-29 13:40

美國巴爾的摩街頭7人槍擊案 至少1死

2019-04-29 07:41

美前司法副部長：川普若非在任總統 勢必遭起訴

2019-04-29 13:57

斯里蘭卡通緝令搞烏龍 竟把百大傑出女性當恐攻嫌犯

2019-04-29 14:00

烏克蘭準總統反嗆普亭：要給遭獨裁腐敗政權統治俄人護照

2019-04-29 09:39

西班牙大選看歐洲：政治破碎化 愈來愈嚴重

2019-04-29 11:58

日本高齡化衍生空屋等問題 銀行搶進老年理財商機

2019-04-29 19:50

一碗「九層塔蛤蠣湯」… 出身台灣移民家庭王凱傑感動「地獄廚神」

2019-04-29 09:35

福島水產仲裁延燒 日本擬在G20峰會推WTO改革案

2019-04-29 17:59

爆炸案效應 斯里蘭卡觀光收入恐蒸發460億

2019-04-29 00:43

天皇也怕被隱形？古代天皇「這樣」刷存在感！

2019-04-29 17:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top