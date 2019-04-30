軟銀大手筆投資遭詬病 Uber上市將讓孫正義揚眉吐氣

2019-04-30 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



自從軟銀創辦人孫正義在2017年成立願景基金以來，企業業界一直關注這檔基金投資動向，目前已有數十億資金湧向新加坡叫車平台Grab、美國共享辦公室WeWork等公司。

批評者認為孫正義是一個投機或不按牌理出牌的投資人。上周爆出孫正義投資比特幣致使個人財富損失1.3億美元，加上砸了9億歐元收購會計醜聞纏身的德國電子支付業者Wirecard，導致質疑聲浪四起。

但現在這筆錢也開始往另一方向流動。軟銀旗下行動電信部門在首次公開發行股票（IPO）籌資235億美元、向散戶發售日本史上規模最大的公司債券，加上入股的Uber即將掛牌上市，銀彈再度充足的孫正義，終於能開始反駁認為軟銀是風險成癮且負債累累的批評聲浪，意氣風發的孫正義在2月實施55億美元庫藏股計畫。

孫正義向來認為投資人低估軟銀的真實價值，當今年2月軟銀的市值達到9兆日圓（80億美元）時，他認為軟銀的股價被低估近60%。根據他的算法，軟銀淨債務為3.6兆日圓，但在阿里巴巴、WeWork、Uber等公司的持股價值總計為25兆日圓，意味著股東價值高達21兆日圓。

如今，愈多投資人開始認同孫正義的想法。自從軟銀電信去年12月19日掛牌上市以來，軟銀集團的股價已勁揚41%至19年新高。根據彭博資訊，今年初以來軟銀五年期信用違約交換（CDS）已下滑近100個基點至170基點。先前華郵記者哈紹吉遭暗殺導致軟銀與沙國關係敏感，促使CDS陡升。

在軟銀投資5000萬美元的資產管理業者Comgest公司投資組合經理人凱伊說，軟銀電信上市以及Uber（軟銀為最大股東）IPO在即，讓投資人對軟銀將資產變現的能力更具信心。

軟銀透過願景基金花了77億美元持有Uber 16.3%股份。若Uber在IPO的估值達到915億美元，這筆交易價值上看近110億美元。監管文件顯示，若有足夠需求，軟銀也可能在IPO時出售約2.72億美元股票。但假如軟銀決定在180天的閉鎖期後售出更多持股，就不清楚軟銀將把這筆資金用於投資新科技、償還債務，或是回饋股東。