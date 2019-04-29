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日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪

日本高齡化衍生空屋等問題 銀行搶進老年理財商機

2019-04-29 19:50經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

日本社會高齡化已衍生出相關問題，像是全國空屋大增，每10間就有超過1.3間的房子為閒置空屋，此外，高齡失智患者擁有的資產已膨脹至突破1兆美元，相當於整體經濟規模的逾四分之一，這筆龐大的閒置資產並不利於日本的經濟前景。

然而，老齡化的相關理財商機也應運而生。像是銀行業者積極教育員工如何妥善因應與失智客戶的互動，並為這類客戶推出理財規劃服務，更有證券公司擴大「臨終準備」服務，做為吸引銀髮顧客的行銷策略。

日本閒置空屋逾800萬戶　中古屋仲介商伺機進場

日經新聞報導，根據政府五年一度的房屋調查報告，日本在2018年有846萬戶閒置空屋，創下紀錄。與2013年的上一輪調查相比，空屋增加26萬戶。

這些空屋占全國住宅總數的13.6%，同創歷史新高。在社會人口老化之際，建商無視需求疲軟，持續興建計畫，是空屋大增的原因之一。據調查，2018年度有95萬戶新屋投入興建，壓縮到已閒置的老舊成屋需求，地方政府也無力處理這些老舊住屋。

其中許多空屋是待售、等待出租或閒置，部分已成廢棄屋狀態並可能造成危害。當這些房屋拆除時，常會發現私房錢，這一趨勢也反映出獨居老人的孤立無援。例如去年在東京一處拆除現場，曾發現超過20萬日幣的私房錢。

負責清理往生者遺物的機構專家通力秀人表示：「這部分可能是因為愈來愈多老年人獨自生活，這筆錢很可能是連家人都不知道的私房儲蓄。」他指出，若無法找到原始持有人，而發現的人也放棄權利，那麼現金將交給地方政府。東京都政府在去年因此獲得5.6億日圓（500萬美元）進帳。

由於日本政府2015年立法處理空屋問題，沉重的空屋稅或拆遷費用也讓不少屋主感到難以負擔，這讓民間業者看到機會。例如中古住宅仲介商Katitas公司會買進獨棟屋，進行修繕後再以約1,000萬至1,500萬日圓的價格出售。

理財市場瞄準失智老齡人口資產　銀行爭搶信託大餅

另一方面，失智老年人的資產也成為理財業者的一大目標市場。根據第一生命經濟研究所估計，日本患有阿茲海莫症等失智疾病的民眾持有資產去年達143兆日圓（1.3兆美元），預估到2030年，這類資產規模將達215兆日圓（2兆美元）。

這在各方面造成問題，除了親屬不知如何處理這些資產外，決策者也須在保障儲蓄、同時確保資金協助經濟成長之間取得平衡。對經紀商而言，這類靜止儲蓄代表在已經萎縮的市場中失去業務。

日本的券商和銀行開始意識到這筆可觀資產的商機，包括三菱日聯信託銀行、野村信託銀行和其他正試圖打造一系列產品，讓失智症患者能將資金投入信託，或在早期階段配置資產。

一些金融機構也跟進政府的建議，允許失智症患者將帳戶分成生活費和儲蓄，讓失智者最終代理人運用剩下的資金轉向投資。

遺產繼承問題令人頭疼　券商推出「臨終準備」理財服務

為年長者設計的「臨終準備」服務也成為日本金融理財服務的一塊成長領域，不少券商為吸引銀髮族及其金融資產，除提供投資建議外，還提供遺產和葬禮準備規劃服務，範圍涵蓋照片與電子郵件等數位資產。

野村證券去年1月下旬在東京舉辦一場臨終準備講座，獲得300多人參與。一名64歲的東京男性表示：「我希望獲得有關遺囑和贈與的法律知識，因為我可能隨時都需要啟動繼承程序。」

野村證券主管水野晉一（音譯）承認，處理老年家人過世會遭遇諸多難題，「當我母親去世、我必須清理父母家時，很難擺脫那些會讓我想起她的遺物」。

在這場研討會上熱門的展示攤位包括如何處理不必要物品的諮詢，關於家族信託如何在不引發家庭糾紛的情況下進行家族企業繼承的講座也大受歡迎。

SMBC日興証券去年也在東京上野舉行臨終贈與講座，主要是70多歲和80多歲的100多位民眾認真聆聽律師談論有關如何降低遺產稅的相關措施建議。一名80多歲的東京男士表示：「雖然我做了部分遺產規劃，例如利用保險進行臨終贈與，但我擔心稅務局會突襲檢查。」

根據日本金融廳數據，日本60歲以上人口持有的家庭金融資產在全國的比重已達60%，遠高於1989年的30%左右。這些券商希望藉由滿足老年人需求的方式，鼓勵他們的繼承人將繼承到的金融資產留在已開設的券商帳戶中。

日本社會老齡化，衍生出相關的金融問題與商機。（圖／路透）
日本社會老齡化，衍生出相關的金融問題與商機。（圖／路透）
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