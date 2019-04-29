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阿聯超車美國 躍升全球加密貨幣之都

2019-04-29 19:21經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

阿拉伯聯合大公國去年數位代幣銷售金額還擠不進全球前十大，如今後來居上，一躍成為全球最大數位代幣銷售國，截至今年4月初逾四分之一代幣銷售都在阿聯籌資，大舉超車美國，凸顯阿聯打造區塊鏈（blockchain）生態系的政策奏效。

彭博資訊報導，市場追蹤公司CoinSchedule的數據顯示，今年以來在阿聯辦理首次代幣發行（ICO）的總額超過2.1億美元，遠高於開曼群島的1.03億美元，新加坡的8,850萬美元。美國去年仍是ICO市場的霸主，如今卻跌落至第七名，ICO集資規模僅2,910萬美元。

阿聯的排名突飛猛進與兩項大型ICO有關，GCBIB集資1.42億美元，Bolton Coin籌資6,700萬美元。前者為加密貨幣持有人發展銀行與保險商品，後者則提供投資加密貨幣挖礦的管道。

CoinSchedule的資料並顯示，星國今年來ICO的件數全球第一，英國、開曼群島僅跟在後。

如今世人日益關注化石燃料對氣候變遷的衝擊，促使已開發國家紛紛以風力、太陽能等再生能源取代化石燃料，這些發展對阿聯經濟帶來深遠影響。因此，阿國試圖減輕對化石燃料的依賴，挖掘加密貨幣等科技領域的商機。

阿聯積極打造區塊鏈生態系，制定「區塊鏈戰略2021」計畫，力拚到2021年50%政府交易都將在區塊鏈平台完成，此舉可撙節約29.7億美元的成本。

阿聯證券暨商品管理局已於去年9月將數位代幣列為證券，成為「如假包換的資產」。相較下，美國監管機關一直在打壓ICO，主張不應將這些代幣登記爲證券。阿聯對加密貨幣仍未有統一規範，如今正著手擬定ICO法令，預定上半年推出ICO法規。

阿聯也已經有幾家加密貨幣交易所。南韓加密貨幣交易所Bithumb已宣布計劃赴阿聯設立法幣對加密貨幣交易所，若獲阿聯批准，交易所可望在今年年中啟動。

阿聯也與民間企業聯手發展區塊鏈匯款系統。區塊鏈技術可望壓低匯款成本，阿聯支付與外匯業者Finablr已宣布將與新創支付公司瑞波（Ripple）合作，採用區塊鏈技術，提供匯款至泰國的跨境匯款服務。去年匯款至中、低所得國家的金額躍增10.8%至5,280億美元，寫下歷來新高。

阿聯已一躍成為全球最大數位代幣銷售國。路透。
阿聯已一躍成為全球最大數位代幣銷售國。路透。
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