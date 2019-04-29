蘋果財報明天公布 銷量收入預期減少

2019-04-29 15:20 世界日報 編譯組╱矽谷28日電



蘋果今年頭三個月的財報預計銷量減少。 路透 分享 facebook

蘋果將於周二（30日公布今年頭三個月的財報，華爾街預期季度收入和iPhone銷量都下降；每股盈利估計為2.36元，去年同期是2.73元，季度收入預期為574億，去年同期是611億。雖然收入和銷量都預期下跌，但財報將會對蘋果股價造成什麼影響，將難以估計。

今年1月2日，蘋果已經預警1月至3月的季度收入會下降，因為去年聖誕新年的假期銷售欠佳，iPhone在中國的銷售也減少；預警消息一出，蘋果股價大跌，但稍後即回升，至今累積升幅達43%，反映出市場已消化了收入下降的消息，因此周二財報後股價是升是跌難以預料。

蘋果自去年底起，不再公布iPhone的季度銷量，但摩根史坦利估計，今年頭三個月iPhone的銷量只有4200萬支，比去年同期的5200萬支大幅減少。

分析師說，蘋果股價近期節節攀升，與投資者終於明白蘋果的「新定位」有關；過去蘋果一直被視為一家iPhone公司，iPhone銷量的增減直接影響股價，但這兩年蘋果不斷宣傳一個新定位，將蘋果改變為一家「網上服務」的公司。雖然iPhone的銷售收入仍占蘋果的60%，但服務(services)的成長迅速，收入對蘋果越來越重要。「服務」包括APPs的銷售收入、Apple Music、Apple Pay、以及訂戶所繳訂費的收入。

今年3月蘋果舉行了一項推銷服務的發布會，推出多項產品和服務，包括蘋果信用卡、蘋果新聞和串流影片等；分析師認為，會上推出的新服務，至今還沒有啟動，但有助投資者了解蘋果「以服務作為新定位」的意圖。

蘋果的「服務」去年的收入達91.9億。

分析師又指出，蘋果並不太介意股價的升跌，因為蘋果進行大規模回購股票，由現在至2021年底，每季估計回購200億元股票，因此股價越低，反而回購的支出反可以減少。