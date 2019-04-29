親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日明仁天皇退位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

暖！這個照顧愛妻的小設計出自臉書祖克柏

2019-04-29 13:04聯合報 記者馮克芸╱即時報導

臉書創辦人兼執行長祖克柏27日在他的臉書貼出一個桌上木盒的相片，盒底透出微光，令人好奇。原來那是祖克柏為解決妻子普莉希拉夜間睡眠問題而做的設計，為的是表達他的愛和感恩。

祖克柏說，普莉希拉為了照顧孩子，經常半夜醒來，她想知道孩子們是否即將醒來，會去看手機確認時間，這種對時間的壓力讓她無法再入睡。於是他做了一個「睡眠盒」。

睡眠盒放在床頭櫃上，每天早上6-7點會發出微光，不會亮到讓人醒來，若普莉希拉半夜醒來，不必查手機，看盒底是否有微光，就知道可以倒頭再睡。若醒來見到微光，她會知道這時夫妻倆中有一個人去打點孩子即可。

祖克柏說，截至目前為止，這個睡眠盒的效果比預期好，現在普莉希拉可以一夜睡到天亮。

他還說，以工程師的角色幫助伴侶睡得更好，這是他表達愛和感恩的最佳辦法之一。有朋友告訴他，他們也需要這種東西，於是他貼出來，歡迎哪個創業家藉此為更多人打造睡眠盒。

臉友在這篇貼文下留言多是稱讚，有人說「你真是好先生好爸爸，這麼暖」「坐而言不如起而起，好棒」「哇，好體貼」，還有人說，「多數丈夫只在工作上展現創意」「這會是臉書未來生產線的新浪漫轉折點嗎？」

臉書創辦人兼執行長祖克柏為妻子設計的睡眠盒，協助她半夜醒來知道大致的時間。擷自祖...
臉書創辦人兼執行長祖克柏為妻子設計的睡眠盒，協助她半夜醒來知道大致的時間。擷自祖克柏臉書（https://reurl.cc/qagDE）
分享

睡眠祖克柏
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

川普：日本將投資美汽車產業400億美金

2019-04-29 10:20

日本高檔新玩法 20萬台幣包直升機遊東北

2019-04-29 10:14

為什麼利空頻頻 蘋果今年竟漲了43%？

2019-04-29 09:26

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-29 06:45

南韓股市盤前交易 今天起縮短半小時

2019-04-29 00:26

具永培 催生區塊鏈電商

2019-04-28 23:52

波克夏股東會 股神頭痛時間

2019-04-28 23:50

新興資產 多頭轉審慎

2019-04-28 23:49

全球央行緊縮循環 告終

2019-04-28 23:49

標普攀峰 經理人居高思危

2019-04-28 23:49

股市投資人看過來…本周國際四大事 聚焦

2019-04-28 23:46

巴菲特押注房地產 錢進杜拜

2019-04-28 23:17

股神巴菲特提醒：不是每個人都適合念大學

2019-04-28 22:24

女性薪水難與男性看齊 原因是這個

2019-04-28 17:53

是好還是壞？企業大亨比爾蓋茲、馬斯克都有這項特質

2019-04-28 17:51

國際財經市場未來一周展望

2019-04-28 14:34

垃圾滿地！ 羅馬收高觀光稅 遊客氣噗噗

2019-04-28 14:02

美股多頭上攻…看蘋果財報

2019-04-28 00:50

Fed本周開會 利率估不動

2019-04-27 23:09

蘋果洽購英特爾晶片事業 與高通和解後喊停

2019-04-27 23:09

福特重奪美汽車市值二哥

2019-04-27 23:09

油價周線大跌 川普攬功遭打臉

2019-04-27 23:09

馬斯克與SEC和解 發文須經審核

2019-04-27 23:09

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

新日皇專用車同款 黑道不准買

2019-04-28 19:08

父子都是「愛妻家」 新日皇德仁為妻槓上宮內廳

2019-04-29 06:50

影／崩潰！上百山羊入侵後院 屋主軟硬兼施趕不走

2019-04-28 16:35

日本天皇換代儀式 禁女性到場

2019-04-28 14:55

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-29 06:45

印尼大選傳災情 272人計票累死 1878人病倒

2019-04-28 23:26

股神巴菲特提醒：不是每個人都適合念大學

2019-04-28 22:24

股市投資人看過來…本周國際四大事 聚焦

2019-04-28 23:46

日本新幹線停電 打亂民眾黃金週出遊返鄉行程

2019-04-28 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top