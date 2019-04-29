暖！這個照顧愛妻的小設計出自臉書祖克柏

2019-04-29 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



臉書創辦人兼執行長祖克柏27日在他的臉書貼出一個桌上木盒的相片，盒底透出微光，令人好奇。原來那是祖克柏為解決妻子普莉希拉夜間睡眠問題而做的設計，為的是表達他的愛和感恩。

祖克柏說，普莉希拉為了照顧孩子，經常半夜醒來，她想知道孩子們是否即將醒來，會去看手機確認時間，這種對時間的壓力讓她無法再入睡。於是他做了一個「睡眠盒」。

睡眠盒放在床頭櫃上，每天早上6-7點會發出微光，不會亮到讓人醒來，若普莉希拉半夜醒來，不必查手機，看盒底是否有微光，就知道可以倒頭再睡。若醒來見到微光，她會知道這時夫妻倆中有一個人去打點孩子即可。

祖克柏說，截至目前為止，這個睡眠盒的效果比預期好，現在普莉希拉可以一夜睡到天亮。

他還說，以工程師的角色幫助伴侶睡得更好，這是他表達愛和感恩的最佳辦法之一。有朋友告訴他，他們也需要這種東西，於是他貼出來，歡迎哪個創業家藉此為更多人打造睡眠盒。