川普：日本將投資美汽車產業400億美金

2019-04-29 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



讀賣新聞報導，美國總統川普美東時間27日在威斯康辛州一場集會中表示，日本首相安倍晉三承諾日系企業將投資美國汽車產業400億美元。

安倍26日剛在華府與川普會談，川普的發言應是兩人會談內容。川普透露，他向安倍重申美國對日貿易赤字的不滿，希望透過美日貿易談判減少赤字，他期待安倍會讓美日貿易「變的更公正」。

報導指出，安倍也在美日峰會中向川普說明，自川普政權上台後，日本企業已經在美國投資了230億美元，但川普沒有透露投資額的細節。27日川普在與安倍共打小白球之後，對媒體表示兩人再度會談，針對貿易談判、防衛合作等，美日關係合作十分「順利」，他也提到日本同意採購大量的防衛裝備。

路透社報導則引述美國駐日大使哈格蒂（William Hagerty）說法，川普在美日峰會中向安倍要求日系汽車大廠增加在美生產。哈格蒂提到，豐田汽車3月宣布美國5個工廠將增加7億4900萬美元投資、創造586個就業機會，川普與安倍在會談中針對這些汽車展業動態進行了磋商。美方認為類似的企業投資需要增加，川普態度非常積極。