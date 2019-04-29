日本高檔新玩法 20萬台幣包直升機遊東北

2019-04-29 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



從事訪日外國遊客觀光業務的日本企業「In-outbound仙台・松島」推出了搭乘直升機遊覽東北地區上空的行程。飛行價格在70萬至100萬日圓之譜，鎖定富裕階層，主打俯瞰美景、無須為交通耗時的優點，預計每年飛行50次左右。

共同社等報導，直升機一次可乘坐5名遊客，起降據點為仙台機場。路線分為遊覽日本三景之一的松島以及宮城與山形縣交界處的藏王山的路線、橫跨宮城、岩手、秋田三縣的賞紅葉勝地栗駒山路線等，費用在70萬至90萬日圓之譜。也可以選擇不折返，仙台起飛後降落青森縣下北半島等其他地方，費用較高，單程約106萬日圓。

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該公司表示，會盡量客製化因應客人對目的地、路線的要求，目前已經收到了好幾件諮詢。直升機因便利性與機動性高，出遊需求正在上升，未來將研究增加路線，像是日本三大靈場之一恐山所在地陸奧市，以捕撈鮪魚聞名的大間町等都非常受外國人歡迎。