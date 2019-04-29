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為什麼利空頻頻 蘋果今年竟漲了43%？

2019-04-29 09:26經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

蘋果股價今年以來上漲43%，跟iPhone表現無關。路透
蘋果股價今年以來上漲43%，跟iPhone表現無關。路透
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蘋果（Apple）向來不缺可供媒體熱議的話題，但今年獨缺的，卻是利多的話題。

今年1月2日，蘋果預警，受到中國業績影響，上季營收會比原先預期少70億美元；3月26日舉辦發表會，竟沒有任何硬體產品，也欠缺具體內容；3月29日蘋果罕見宣布取消無線充電板AirPower上市計畫；最近和高通（Qualcomm）達成和解，分析師估算還得一次支出數十億美元。

但神奇的是，蘋果股價仍然持續走高，今年以來上漲43%，多位分析師上周還繼續調高蘋果的股價目標。

如此漲勢，是反映市場正為本周二盤後（台北時間周三清晨04:00以後）財報出現驚喜而有的布局？至少就iPhone 銷量和中國業績來看，顯然不是如此，正如 D. A. Davidson分析師Tom Forte 所說：「檢視本公司對3月為止一季iPhone 銷量的模式和預測，我們預料iPhone或中國業績不會出現驚奇。 」

CNBC分析，蘋果股價持續上漲，反映市場開始消化蘋果多年來宣傳的題材：蘋果已不再只是賣 iPhone的公司（當然這個產品仍占蘋果營收逾60%） ，蘋果正轉型成為一家會員制內容網路服務公司，因此股價價位值得高於亞馬遜、Google、臉書。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 本月發布報告說：「我們認為，投資人仍然尚未完全肯定蘋果iOS用戶在行動服務參與率高且在行動app花費十倍於 Android用戶的實力。」

蘋果周二發布財報時，有可能透露 Apple News+表現的更多細節，不過蘋果的資產負債表上不會出現相關資訊。服務部門表現如何，也令人關注。

據Refinitiv統計，華爾街估計蘋果3月為止一季的營收為574.1億美元，低於去年同期的611.3億美元，每股獲利為2.36美元，也低於去年同期的2.73美元。含會員內容、App Store的抽成在內服務事業去年業績為91.9億美元。

此外，分析師也關注蘋果要如何使用自海外匯回的收益。去年4月，蘋果宣布未來一年將斥資1,000億美元於股利並買回自家股票。蘋果也表示希望「久而久之成為零淨現金（net cash neutral）」，這等於說蘋果打算花掉資產負債表中所有現金和有價證券。

摩根士丹利預料蘋果會宣布股利增發10% ，買回股票規模再增500億美元。

蘋果今年以來股價走勢。圖／擷自彭博
蘋果今年以來股價走勢。圖／擷自彭博
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