美國巴爾的摩街頭7人槍擊案 至少1死

2019-04-29 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美聯社報導，巴爾的摩當局表示，美國馬里蘭州巴爾的摩市西區柏金斯廣場浸信會教堂（Perkins Square Baptist Church）的附近發生街頭槍擊案，七名受害者裡至少有一人死亡。

警方發言人芬諾伊說，當局在周日（28日）下午五時過後不久收到報案電話指多人遭槍擊。芬洛伊說，受害者之一已經死亡，但她不清楚其他人的傷勢。目前也沒有作案動機或犯案嫌疑人的訊息。