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教育亂象依舊… 一個校長之死

美國巴爾的摩街頭7人槍擊案 至少1死

2019-04-29 07:41聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美聯社報導，巴爾的摩當局表示，美國馬里蘭州巴爾的摩市西區柏金斯廣場浸信會教堂（Perkins Square Baptist Church）的附近發生街頭槍擊案，七名受害者裡至少有一人死亡。

警方發言人芬諾伊說，當局在周日（28日）下午五時過後不久收到報案電話指多人遭槍擊。芬洛伊說，受害者之一已經死亡，但她不清楚其他人的傷勢。目前也沒有作案動機或犯案嫌疑人的訊息。

根據當地媒體，槍擊案和教堂並無直接關係，是一獨立事件。

案發後警方在現場圍起封鎖線。翻攝自巴爾的摩太陽報
案發後警方在現場圍起封鎖線。翻攝自巴爾的摩太陽報
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槍擊教堂
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