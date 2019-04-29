台股ADR上周五漲跌互現 聯電續漲台積電跌

2019-04-29 07:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五漲跌互現，台積電跌1.2%，較台北交易股票溢價拉大為4.5%。

美國第1季經濟成長率優於預期，帶動美股攀上歷史高點，道瓊工業指數26日（上周五）漲81.25點，或0.3%，收26,543點；標普500指數漲0.47%至2,939點，那斯達克綜合指數漲0.34%至8,146點，雙雙超越23日甫創的歷史最高紀錄。

一周來標普500漲1.2%，那斯達克漲1.9%，年初來漲幅分別為17%和近23%。但道瓊周線跌0.1%，仍比去年締造的歷史最高價位低1.1%。

費城半導體指數下跌0.8%，一周跌0.7%。

台灣加權股價指數上周五大跌87.39點收10,952.47點，台積電跌2.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 71.73 -0.64 73.10 -1.88

友達 AUO 10.67 -0.86 10.85 -1.69

中華電 CHT 110.56 +0.59 110.50 -0.05

台積電 TSM 271.70 -1.21 260.00 4.50

聯電 UMC 13.48 +2.35 13.45 0.22

資料來源：彭博