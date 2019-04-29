今天開盤前 五件國際事不可不知
美國第1季經濟成長率優於預期，帶動美股攀上歷史高點，本周蘋果公司財報能否為美股漲勢再添動力，成為眾所矚目焦點。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：
●美股兩大指數再創新高，亞股看漲
道瓊工業指數26日（上周五）漲81.25點，或0.3%，收26,543點；標普500指數漲0.47%至2,939點，那斯達克綜合指數漲0.34%至8,146點，雙雙超越23日甫創的歷史最高紀錄。
一周來標普500漲1.2%，那斯達克漲1.9%，年初來漲幅分別為17%和近23%。但道瓊周線跌0.1%，仍比去年締造的歷史最高價位低1.1%。
美國首季國內生產毛額（GDP）季增年率達3.2%，較去年第4季的2.2%明顯加速，使投資人對美國經濟的信心大振。
亞馬遜和迪士尼亮麗的財報數據，沖淡英特爾上季財報和本季財測令人失望的悲觀氣氛，也協助支撐美股走高。
Cherry Lane投資公司合夥人梅克勒表示，投資人對第1季財報結果大致滿意，GDP數據又釋出利多，帶動強勁追高買盤。
●重量級科技業財報
本周將公布上季財報的重量級科技業者包括南韓三星電子、Google母公司字母、恩智浦半導體、蘋果、超微、康寧及高通等，牽動晶片業景氣是否將在下半年回穩的預期；奇異、通用汽車、Under Armour、麥當勞及輝瑞等重要企業也都將發布季報。其中最受矚目的，當屬蘋果財報。
根據FactSet訪調分析師的共識預測，在止於3月的一季，蘋果每股盈餘可達2.36美元，營收576億美元，低於去年同季的每股盈餘2.73美元、營收611億美元。
Cowen分析師預期，若蘋果主管表示iPhone需求回穩、服務事業成長動能持續，可望進一步助長蘋果股價。
●油價大幅震盪難免
國際油價上周五（26日）寫下兩個月來最大跌幅，大起大落之勢恐難避免。美國總統川普宣稱他向石油輸出國組織（OPEC）施壓降價後，俄羅斯總統普亭表示，OPEC+仍繼續遵守限產的協議。
紐約西德州6月原油期貨26日大跌2.9%至每桶63.3美元，寫下2月底以來最大單日跌幅，並將上周稍早因美國誓言進一步制裁伊朗而出現的漲幅全數吐回，周線下跌1.1%，為3月1日來首次收黑。倫敦布蘭特原油同日也下跌3%至每桶72.15美元，前一天才剛超越75美元。
川普26日向記者表示，他已致電OPEC，要求該組織使油價下跌。不過道瓊社隨後卻引述知情人士報導，OPEC秘書長巴金多和沙國能源部長法利赫都未與川普通過話。沙國官員也表示，川普並未與沙國王儲賓沙爾曼討論降低油價。
●美中新一輪貿易協商
美國貿易代表賴海哲與財長米努勤30日率團前往北京，展開新一輪貿易磋商，下周將換中國副總理劉鶴率團到美國華府商談。消息人士已透露，美中磋商正進入最後階段，力拚5月初敲定協議。結果將攸關全球股市能否繼續上攻。同時，川普周六在白宮接見安倍晉三談關稅，氣氛融洽，但雙方均未做任何讓步。
●蘋果曾有意收購英特爾智慧手機數據晶片事業
華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，為能加速自力開發數據晶片，蘋果（Apple）去年夏天開始與英特爾（Intel）洽談收購英特爾的智慧手機數據晶片事業。不過差不多就在蘋果與高通（Qualcomm）官司達成和解時，這項金額上看數十億美元的收購磋商也隨之停止。
報導指出，蘋果向來對大型收購案態度遲疑，寧可一年去買下15到20家的小公司，快速整合後再用以發展未來業務。最大的一筆收購是2014年花30億美元買下Beat，讓音樂串流業務得以飛快開展。
熟悉蘋果營運的人士告訴華爾街日報，由於iPhone事業部門走下坡，此時此刻是蘋果有史以來對大型或涉及轉型的收購案態度最開放的時候。與英特爾談的交易，首要目的是強化蘋果的核心事業而非擴張版圖到其他領域。蘋果現在手上現金豐厚，以今年1月的數字，償債後還有1,300億美元。
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