今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-29 06:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國第1季經濟成長率優於預期，帶動美股攀上歷史高點，本周蘋果公司財報能否為美股漲勢再添動力，成為眾所矚目焦點。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●美股兩大指數再創新高，亞股看漲

道瓊工業指數26日（上周五）漲81.25點，或0.3%，收26,543點；標普500指數漲0.47%至2,939點，那斯達克綜合指數漲0.34%至8,146點，雙雙超越23日甫創的歷史最高紀錄。

一周來標普500漲1.2%，那斯達克漲1.9%，年初來漲幅分別為17%和近23%。但道瓊周線跌0.1%，仍比去年締造的歷史最高價位低1.1%。

美國首季國內生產毛額（GDP）季增年率達3.2%，較去年第4季的2.2%明顯加速，使投資人對美國經濟的信心大振。

亞馬遜和迪士尼亮麗的財報數據，沖淡英特爾上季財報和本季財測令人失望的悲觀氣氛，也協助支撐美股走高。

Cherry Lane投資公司合夥人梅克勒表示，投資人對第1季財報結果大致滿意，GDP數據又釋出利多，帶動強勁追高買盤。

●重量級科技業財報

本周將公布上季財報的重量級科技業者包括南韓三星電子、Google母公司字母、恩智浦半導體、蘋果、超微、康寧及高通等，牽動晶片業景氣是否將在下半年回穩的預期；奇異、通用汽車、Under Armour、麥當勞及輝瑞等重要企業也都將發布季報。其中最受矚目的，當屬蘋果財報。

根據FactSet訪調分析師的共識預測，在止於3月的一季，蘋果每股盈餘可達2.36美元，營收576億美元，低於去年同季的每股盈餘2.73美元、營收611億美元。

Cowen分析師預期，若蘋果主管表示iPhone需求回穩、服務事業成長動能持續，可望進一步助長蘋果股價。

●油價大幅震盪難免

國際油價上周五（26日）寫下兩個月來最大跌幅，大起大落之勢恐難避免。美國總統川普宣稱他向石油輸出國組織（OPEC）施壓降價後，俄羅斯總統普亭表示，OPEC+仍繼續遵守限產的協議。

紐約西德州6月原油期貨26日大跌2.9%至每桶63.3美元，寫下2月底以來最大單日跌幅，並將上周稍早因美國誓言進一步制裁伊朗而出現的漲幅全數吐回，周線下跌1.1%，為3月1日來首次收黑。倫敦布蘭特原油同日也下跌3%至每桶72.15美元，前一天才剛超越75美元。

川普26日向記者表示，他已致電OPEC，要求該組織使油價下跌。不過道瓊社隨後卻引述知情人士報導，OPEC秘書長巴金多和沙國能源部長法利赫都未與川普通過話。沙國官員也表示，川普並未與沙國王儲賓沙爾曼討論降低油價。

●美中新一輪貿易協商

美國貿易代表賴海哲與財長米努勤30日率團前往北京，展開新一輪貿易磋商，下周將換中國副總理劉鶴率團到美國華府商談。消息人士已透露，美中磋商正進入最後階段，力拚5月初敲定協議。結果將攸關全球股市能否繼續上攻。同時，川普周六在白宮接見安倍晉三談關稅，氣氛融洽，但雙方均未做任何讓步。

●蘋果曾有意收購英特爾智慧手機數據晶片事業

華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，為能加速自力開發數據晶片，蘋果（Apple）去年夏天開始與英特爾（Intel）洽談收購英特爾的智慧手機數據晶片事業。不過差不多就在蘋果與高通（Qualcomm）官司達成和解時，這項金額上看數十億美元的收購磋商也隨之停止。

報導指出，蘋果向來對大型收購案態度遲疑，寧可一年去買下15到20家的小公司，快速整合後再用以發展未來業務。最大的一筆收購是2014年花30億美元買下Beat，讓音樂串流業務得以飛快開展。