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豬瘟害中國豬肉供應減少 美國肉品公司趁機填補缺口

2019-04-28 23:41經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

華爾街日報報導，非洲豬瘟雖持續肆虐中國的養豬場，卻使美國的肉品公司恢復元氣。

非洲豬瘟在中國爆發，導致這個全球最大的豬肉市場撲殺數百萬頭豬，使全球的肉品供應持續減少、價格持續升高。

這個走勢對於身處非疫區的美國肉品公司及豬農卻是一大利多，先前因為當地豬肉生產創紀錄和中國對美加徵關稅等因素，導致豬肉價格低迷。

根據中國農業部的最新預測，中國3月的豬隻比去年同期減少19%。投資集團Vertical分析師瓊斯表示，擁有全球半數豬隻的中國若減少這麼多豬肉出口，可能使今年的全球肉品供應減少6%，「這波供應減少是前所未見的，其他的供應尚不足以彌補這個缺口」。

不過，Prestage Farms這家美國豬肉生產商正渴望填補這個供應缺口，該公司3月才在愛荷華州設立一家豬肉處理廠，價值3.09億美元。

Prestage Farms去年全年審慎觀察局勢，除了中國和墨西哥對美國加徵關稅，導致美國豬肉價格下跌，美國的肉品產業也擴張，使國內豬肉產量增加至263億磅。

但這個情勢自去年底開始改變，中國買家當時紛紛詢問Prestage Farms何時能出口豬肉。過去兩個月的肉豬屠體價格飆升40%，意味著Prestage Farms新建的豬肉處理廠明年可望開始獲利。

Prestage Farms表示，「這有助我們加速獲利，比預期的時間快」。

根據美國肉類出口協會的編纂數據，中國和香港在2017年總計進口49萬5,637噸豬肉，去年則因為中國對美國加徵關稅，使豬肉進口量減少至35萬1,774噸。美國農業部的數據顯示，即使中國持續對美國加徵關稅，但單是過去兩周就進口高達10萬1,200噸的美國豬肉。

華爾街日報報導，非洲豬瘟雖持續肆虐中國的養豬場，卻使美國的肉品公司恢復元氣。路透
華爾街日報報導，非洲豬瘟雖持續肆虐中國的養豬場，卻使美國的肉品公司恢復元氣。路透
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肉品非洲豬瘟香港
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