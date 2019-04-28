股神巴菲特提醒：不是每個人都適合念大學

2019-04-28 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



股神巴菲特表示，就讀大學或商學院並非事業成功的必備條件，「有些人在高等教育中學習良多，有些人則不然。關鍵在於人，而非念什麼學校。」

巴菲特接受雅虎（Yahoo）的財經專訪時表示，高等教育文憑可能不值得投入青春和金錢去換取，「因為不是每個人都適合念大學，你除了要被學校綁住四年，還得考慮花費，更有可能要辦學貸。除非你有非念不可的理由。」

巴菲特接受Yahoo專訪時，美國正嚴加檢視總金額高達1.5兆美元的美國學貸債務，這項債務的規模自2005年來已成長二倍。

財經網站GoBankingRates在4月調查了500名具有學士學歷的美國人，其中42%的受訪者認為不值得為學士文憑申請學貸，但有高達88%的受訪者不後悔念大學。

有意角逐2020年美國總統大選的麻州民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）22日提出學貸減免計畫，欲為國內逾75%的學貸族減輕壓力。

巴菲特起初反對念大學，但最後仍念完大學，「當時一點都不想念大學」，他念大學完全是因為父親巴菲特建議他去念賓州大學的華頓商學院。

巴菲特說：「家父鼓勵我念這間學校，他願意為我做任何事，當時若有大學入學考試（SAT），他可能會代替我去應試。」

巴菲特在華頓商學院念了兩年後，轉去內布拉斯加大學並取得企管學士文憑，之後在哥倫比亞大學取得經濟學碩士文憑。

巴菲特1965年開始經營波克夏公司（Berkshire Hathaway），該公司事業龐大，目前擁有汽車保險公司Geico和霜淇淋公司Dairy Queen等60家企業，也持有蘋果和可口可樂這些大公司的股票。