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女性薪水難與男性看齊 原因是這個

2019-04-28 17:53世界日報 記者胡玉立／綜合報導

美國兩性工作不同酬現象存在已久，要求提高最低工資的呼聲也一直不斷。圖為目標百貨員...
美國兩性工作不同酬現象存在已久，要求提高最低工資的呼聲也一直不斷。圖為目標百貨員工正在掃描貨品價格。 美聯社
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美國就業年齡女性平均受教育程度之高，歷來僅見；但高教育程度女性在工作資歷與薪水待遇方面，也正面臨最嚴重的性別差距。

追究原因，除了性別歧視和朝野缺乏對家庭友善政策之外，越來越多研究證明，另一項表面上看來與性別無關的今日職場現象：「長時間工作、無彈性工時，可以大大增加報酬」，是導致女性高教育成果無法充分發揮的重要因素。

這種現象在金融、法律、諮詢等被社會學家稱為「貪婪職業」的管理工作，尤其明顯，堪稱「贏者通吃」的美國經濟的潛在副作用。

研究顯示，全美大企業執行長，女性只佔5%，拿到前十分之一最高薪水者，女性只佔25%。

紐約市律師丹妮拉．詹佩兒（Daniela Jampel）和丈夫馬修．施奈德（Matthew Schneid）都是康乃爾大學法學院畢業，也都曾受聘大型律師事務所，兩人教育和工作背景雷同；但結婚十年後，詹佩兒在紐約市每周工作21個小時當兼差律師，每周可以有兩天在家照顧五歲和一歲的孩子。

施奈德則是中型律師事務所合夥人，每周工作60小時至80小時。他的收入是她的四到六倍。

儘管這非他們過去想像的共同養家模式，但施奈德說，因為詹佩兒可以彈性工作、隨時待命，他才得以事業有成，永遠不用考慮「誰來照顧孩子」的問題。

工作性質的要求，讓具有同等職場潛能的夫婦，逐漸承擔不平等角色；哈佛大學經濟學者克勞迪婭·戈爾丁（Claudia Goldin）正在撰寫與此相關的書，她指出，為了儘量提高家庭收入又要確保孩子成長，夫妻一方工作繁重、另一方保持彈性，很合邏輯；「但絕大多數夫妻，是由女性退居二線。」

研究人員研究受大學教育女性後發現，她們最有可能準備好大展長才，卻往往面臨平淡的職場生涯。

在美國，決策權主要是在男性手中；日本也有同樣現象；歐洲國家因為有更多對家庭友善的政策，歐洲女性比美國女性更有可能工作，卻較不可能達到資深階層。

洛杉磯加州大學經濟學者瓦契特（Till von Wachter）指出，「根本問題是必須有人照顧孩子。因此儘管女性已完成所有技能和投資，卻未能完全將這些努力收割。」

縮小性別差距目前已有不少想法，例如帶薪育嬰假、讓男性做更多家務的反歧視培訓等；但戈爾丁認為，這只能幫助一時，真正需要解決的是更深層的問題，並讓個別家庭自己找出妥協方案。

戈爾丁研究指出，最終解決方案不是讓人瘋狂投入工作，最有效的作法可能是雇主讓員工在更靈活的工作地點、更可預測時間內完成工作，並讓員工可以相互替補。

不過，研究人員強調，公司因為工人永遠都在工作而得利，所以除非勞工積極要求改變，否則這種變化不大可能發生；如果女性仍是唯一能夠被要求彈性工作的人，女性職業生涯就會受到更多限制和傷害。

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