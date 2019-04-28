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是好還是壞？企業大亨比爾蓋茲、馬斯克都有這項特質

2019-04-28 17:51世界日報 記者顏伶如／綜合報導

富豪慈善家邀企業大亨好友接受個性分析，特斯拉創辦人馬斯克被認為有「不顧他人感受」...
富豪慈善家邀企業大亨好友接受個性分析，特斯拉創辦人馬斯克被認為有「不顧他人感受」的特質。 美聯社
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微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）等人，除了財力雄厚之外，還有一項與個性有關的有趣共同點。

全球最大避險基金公司「橋水」(Bridgewater)創辦人、估計身價有184億元的慈善家達里歐(Ray Dalio)，在一項領袖人格研究中，邀請了全世界最頂尖的成功企業家接受長達一小時的個性分析測驗；統計結果顯示，這些企業家明顯都有一項普遍相同的個性特質：不顧他人感受。

達里歐旗下投資公司進行的這項領袖人格研究，評估指標類似心理分析師布里格斯(Myers Briggs)提出的人格分類指標模式，把個性特質區分為16個項目，針對每位受訪者的個性細節展開深入了解。

達里歐表示，全球最頂尖的幾位企業大亨，在「為他人考慮」這個項目的得分，都有偏低的趨勢。

「商業內幕」(Business Insider)報導，達里歐接受訪問時表示，「橋水」希望透過個性分析了解前來應徵的求職者，「我們希望廣納有著各種不同思考模式的人才。」

報導指出，比爾蓋茲、馬斯克、推特(Twitter)創辦人兼執行長多西(Jack Dorsey)、Netflix創辦人哈斯汀(Reed Hastings )都接受邀請參與了這項測驗；這幾位富豪企業家在測驗中均表示，為了追求自己的專業目標，他們願意捨棄「取悅他人」的作法。

達里歐指出，這種不顧別人感受的個性，並不見得是壞事，只是反映出這些企業家願意盡一切可能實現夢想，就算過程中可能會得罪某些人，也在所不惜。

達里歐表示，一支團隊需要包含著各種不同的成員，舉例來說，某些非常有創意的人，可能行事風格不太可靠，某些可以看到宏偉願景的人，生活當中卻是不拘小節。

他說，「對於組織建全的團隊來說，各式各樣成員都是非常重要的，因此我們想要徵求各種不同思考模式的人才，而且這些人是有自省能力的，也是可以帶著寬闊心胸跟別人合作的。」

富豪慈善家邀企業大亨好友接受個性分析，比爾蓋茲被認為有「不顧他人感受」的特質。 ...
富豪慈善家邀企業大亨好友接受個性分析，比爾蓋茲被認為有「不顧他人感受」的特質。 法新社
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