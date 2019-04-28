拜耳收購孟山都案 逾半股東拒絕背書

2019-04-28 02:05 聯合報 美聯社



德國製藥與化工集團拜耳廿六日舉行股東大會，百分之五十五點五的股東投票拒絕為公司高層去年的商業行徑背書。儘管這類投票大致只具象徵意義，但由此可見投資人普遍不滿執行長鮑曼對六百卅億美元孟山都收購案的處理方式。拜耳監事會則召開緊急會議，並聲明表示嚴肅看待投票結果，但仍一致支持鮑曼團隊。