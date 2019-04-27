緊箍咒上身！馬斯克與SEC和解 明定何種推文需先審核

2019-04-27 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



美國電動車特斯拉（Tesla）執行長馬斯克與美國證管會（SEC）就先前使用推特的爭端達成和解，日後馬斯克若要發布關於公司財務及其他公開聲明，需先交由公司的法律顧問審核，才能發出，意味馬斯克將從SEC提起的藐視協議控訴中脫身。

根據26日揭露的文件，馬斯克與SEC的新協議中明確定義何種聲明須事先經過審核，包括特斯拉的財務狀況、潛在交易或合併、產量數字、財務預測、融資與借款協議、銷售數字、新產品線、馬斯克的公司股票交易，以及高層或公司控制權的變動。

若要發表這些內容，馬斯克需要事先獲得由特斯拉聘請、「經驗豐富的證券律師」核准。馬斯克曾辯稱，在先前的和解條件下，自己可以決定特定內容是否有審核必要。

SEC 2月時指控，馬斯克一則關於特斯拉產量的推文，違反先前的和解協議，希望曼哈頓法院法官奈森判決馬斯克藐視協議。但在4月的聽證會中，法官拒絕做出判決，希望SEC與馬斯克達成和解。