福特振衰起蔽 擠下特斯拉！奪回美車市二哥寶座

2019-04-27 21:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



福特汽車（Ford）公布上季財報後股價飆漲，加上特斯拉股價重挫，讓福特周五（26日）一口氣超越特斯拉，奪回市值第二高美國汽車公司地位。

福特股價上周五收漲10.7%至10.41美元，自去年8月後再度回到兩位數，也締造10年來最大單日漲幅，市值升至約415億美元。儘管福特第1季淨營收銳減34%，但調整後每股盈餘達0.44美元，遠優於分析師預期。福特周線已七連漲，累計上漲23.6%。

反觀特斯拉股價周五大跌5%至每股235美元，寫下執行長馬斯克「下市」風波以來表現最差一周，也跌至2017年1月來低點，市值縮水至406億美元。市場對特斯拉毛利率和需求下降的疑慮揮之不去，一名分析師甚至以「一敗塗地」來形容特斯拉上季財報。

目前美國市值最高車廠為通用，市值為560億美元。

福特執行長海克特在法說會表示：「財報顯示本公司的正向動能，我們有創造價值的近期與長期扎實計畫。」海克特自2017年5月接任執行長以來一再強調這項說法，分析師直到現在才認真看待。晨星公司分析師魏斯頓表示：「市場雖然仍有些疑慮，但氛圍已好轉。」