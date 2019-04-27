親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

年輕教師帶6個月大寶寶 哭求教育部「讓我們一家團圓」

林濁水：韓風暴蔡卻被掃颱風尾 民進黨前景令人憂慮

福特振衰起蔽 擠下特斯拉！奪回美車市二哥寶座

2019-04-27 21:06經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

福特汽車（Ford）公布上季財報後股價飆漲，加上特斯拉股價重挫，讓福特周五（26日）一口氣超越特斯拉，奪回市值第二高美國汽車公司地位。

福特股價上周五收漲10.7%至10.41美元，自去年8月後再度回到兩位數，也締造10年來最大單日漲幅，市值升至約415億美元。儘管福特第1季淨營收銳減34%，但調整後每股盈餘達0.44美元，遠優於分析師預期。福特周線已七連漲，累計上漲23.6%。

反觀特斯拉股價周五大跌5%至每股235美元，寫下執行長馬斯克「下市」風波以來表現最差一周，也跌至2017年1月來低點，市值縮水至406億美元。市場對特斯拉毛利率和需求下降的疑慮揮之不去，一名分析師甚至以「一敗塗地」來形容特斯拉上季財報。

目前美國市值最高車廠為通用，市值為560億美元。

福特執行長海克特在法說會表示：「財報顯示本公司的正向動能，我們有創造價值的近期與長期扎實計畫。」海克特自2017年5月接任執行長以來一再強調這項說法，分析師直到現在才認真看待。晨星公司分析師魏斯頓表示：「市場雖然仍有些疑慮，但氛圍已好轉。」

福特把重心轉離房車，投資新技術的冒險押注，看來終於獲得投資人認可。另外，福特削減歐洲和南美地區成本，可能有助未來獲利；新車款的推出，也可能刺激買氣，提升投資人信心。於此同時，市場對特斯拉的疑慮日益升高，該公司公布財報後賣壓湧現；此消彼長的結果，帶動福特的市值自2017年4月後首度超越特斯拉。

福特兩年前痛失的美國車市二哥寶座，如今又從特斯拉手中奪回。 路透
福特兩年前痛失的美國車市二哥寶座，如今又從特斯拉手中奪回。 路透
分享

福特特斯拉馬斯克
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

微軟市值 衝向兆美元俱樂部

2019-04-26 03:05

緊箍咒上身！馬斯克與SEC和解 明定何種推文需先審核

2019-04-27 21:42

WSJ：蘋果拼開發自家晶片 曾與英特爾談收購

2019-04-27 20:22

影／FBI局長控中國：動員社會來竊取美方資產

2019-04-27 18:02

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

美日談判順利 5月有望簽貿易協議

2019-04-27 13:32

川普說五月底訪日前 有望達成美日貿易協議

2019-04-27 09:41

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

亞馬遜Q1獲利創新高

2019-04-27 01:32

日產遇逆風 雷諾重提合併

2019-04-27 01:31

Sony遊戲賣不好…盈餘看淡

2019-04-27 01:31

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

英特爾資料中心頹勢 十年首見

2019-04-27 01:18

日工業生產 連兩月下滑

2019-04-27 00:24

雲端運算前景保守 英特爾降財測

2019-04-27 00:23

美日財長會談 對匯率沒共識

2019-04-26 23:40

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

日與美談判 嗆匯率沒得談

2019-04-26 23:21

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

任天堂上季財測 不如預期

2019-04-26 03:05

特斯拉大虧 馬斯克暗示籌資

2019-04-26 03:05

臉書上季銷售成長26%

2019-04-26 03:05

國際油價站上75美元大關

2019-04-26 03:05

美元飆兩年新高 打臉專家

2019-04-26 03:05

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

4千隻蛆蟲寄生吞噬 他的頭破洞腦外露當「殭屍」

2019-04-27 18:23

泰男嬰一出世帥樣造成轟動 兩年後近照曝光

2019-04-27 13:43

以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019-04-27 10:00

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

影／超會生！她39歲育有38名子女 生活苦中帶樂

2019-04-27 17:01

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

美制裁伊朗斷中國油源 普亭：俄將滿足中國原油需求

2019-04-27 17:16

斯里蘭卡男教堂門口擋下炸彈客 救了600人

2019-04-27 21:29

南韓民眾5月黃金連假 海外旅行首選台北

2019-04-27 16:29

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

為什麼美國Q1經濟力道雖強 Q2成長仍將減緩？

2019-04-26 22:34

遭制裁仍取得禁運品？戴姆勒：不知金正恩的禮車從哪來

2019-04-27 17:32

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

影／FBI局長控中國：動員社會來竊取美方資產

2019-04-27 18:02

法國國家行政學院 馬克宏喊廢

2019-04-27 00:56

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38

亞馬遜Q1獲利創新高

2019-04-27 01:32

福特振衰起蔽 擠下特斯拉！奪回美車市二哥寶座

2019-04-27 21:06

英特爾資料中心頹勢 十年首見

2019-04-27 01:18

智利1萬5600年前人類腳印 據信美洲最古老

2019-04-27 17:31

日本10天連假展開！機場、提款機人全擠爆

2019-04-27 21:36

美俄中協議：神學士與凱達切割 美軍就撤離阿富汗

2019-04-27 14:48

美大學招生舞弊案 中國家庭賄賂近2億元金額居冠

2019-04-27 19:37

「侵犯美國主權」 川普突襲 撤聯合國武器貿易條約

2019-04-27 13:30

日產遇逆風 雷諾重提合併

2019-04-27 01:31

「板門店宣言」一周年 南北兩樣情

2019-04-27 01:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top