WSJ：蘋果拼開發自家晶片 曾與英特爾談收購

2019-04-27 20:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，為加速開發數據晶片，蘋果（Apple）去年夏天開始與英特爾（Intel）洽談收購英特爾的智慧手機數據晶片事業。不過差不多就在蘋果與高通（Qualcomm）官司達成和解時，這項金額可達數十億美元的交易磋商也無疾而終。

蘋果正努力開發自家晶片技術，挖來多位英特爾無線射頻技術專家，並已宣布要在美國聖地牙哥設立有1,200名員工的辦公區，從事無線工程業務，要在公司內部自行設計數據晶片。

報導指出，蘋果過去一向對大型收購案態度遲疑，寧可一年買下15到20家的小公司，這些公司擁有的技術蘋果可以快速整合用以發展未來業務。最大的一筆收購是2014年花30億美元買下Beat，讓蘋果的音樂串流業務得以飛快開展。

熟悉蘋果營運的人士告訴華爾街日報，由於iPhone事業部門走下坡，此時此刻是蘋果有史以來對大型收購或涉及轉型的收購案態度最開放的時候。與英特爾談的收購，首要目的會是強化蘋果的核心事業，而非擴張版圖到其他領域。

蘋果現在手上現金豐厚，以今年1月的數字，償債後還有1,300億美元。

科技公司Moor Insights & Strategy社長莫海德認為，買下英特爾的智慧手機數據晶片事業，可讓蘋果省下許多年研發時間，對蘋果還是個最好的選擇。然而現在檯面上的情況是，蘋果停止了與英特爾的商談，改回頭與高通簽了六年的晶片採購合約。

莫海德說，如果蘋果不考慮買英特爾的數據晶片事業，其他也正在開發5G晶片的廠商，例如博通（Broadcom）、 三星電子、中國紫光展銳、安森美半導體（ON Semiconductor）等公司可能會有興趣。