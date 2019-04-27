日本Docomo今年獲利恐下滑 象徵電信業賺大錢時代結束

2019-04-27 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日本三大電信商之一的NTT Docomo預測今年度的營業利益將出現五年來首次下滑，象徵這個產業高獲利的時代正走向尾聲，因為面臨新的競爭、政府施壓調降費率，和必須投資5G網路。

日經新聞報導，Docomo表示，至3月底止的去年度營業利益增長近3%至1.01兆日圓（90億美元），達到15年來的最高水準。不過，該公司卻預測今年度將下滑18%至8,300億日圓。社長暨執行長吉澤和弘表示：「未來很難光靠電信業本身提高獲利，扶植其他事業將會成為公司未來的關鍵。」

吉澤說，6月推出的新服務方案將調降費率多達40%，那將會使營業利益減少2,000億日圓，約80%左右客戶所繳的資費將減少逾30%。

Docomo調降費率，主因日本政府去年罕見公開地以口頭干涉電信業者訂價。官房長官菅義偉23日表示，Docomo的新方案象徵「調降費用的真正競爭」鳴槍起跑。

其他電信業者可能跟進。KDDI正考慮推出能與Docomo競爭的資費方案，軟銀的Ymobile平價手機方案也計劃降價10%至20%。即將加入市場的電信巨擘樂天也將使競爭更加激烈。

受到有利的政府監管保護，日本電信業者從手機開始普遍的1990年代起就一直享受著不斷高漲的利潤，不過，如今日本市場已經成熟，且從政府立場到商業環境也都在快速轉變。

雖然各界看好5G網路技術能刺激成長，但其成本會在短期內侵蝕獲利能力。Docomo、KDDI、軟銀和樂天將斥資約1.6兆日圓，在2024會計年度前安裝好5G基地台。