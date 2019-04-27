影／FBI局長控中國：動員社會來竊取美方資產

2019-04-27 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）26日在華府智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）發表演說，對中國的情報戰提出嚴厲批判，稱「中國動員全社會來竊取美方創新技術」，要「損美利己以爬上經濟階梯」，他也直接挑明，中國經濟間諜是美方當前的頭號威脅。

雷伊演講中提到，雖然FBI仍須對付傳統間諜活動，但是當下的反情報戰主軸是抵抗經濟間諜。他說：「敵人更加覬覦我國資產，包括資訊、概念、創新研究和科技等方面，其中又以中國的情報蒐集，對我方構成最廣泛且嚴峻的威脅。」

他提到，在FBI從事經濟間諜調查的56間分局，幾乎所有調查結果都可追溯回中國，範圍涵蓋了各行各業。

雷伊表示：「中國首創一種動員全社會的手段，來竊取創新技術，可說無所不用其極，從多家企業、大學到各種組織，不管是透過國家企業，或是表面上私營的公司，還是研究所學生或研究員各種人士，全都為中國效命。」他還說：「中國似乎決心透過竊取，損美利己以爬上經濟階梯，而美國也非他們唯一的目標。」

雷伊說：「中國有一套戰略性作法，他們訂下5年正式計畫，要逐步實現在關鍵領域的主導地位。他們使用一套不斷擴大的非傳統手段，當中有合法也有非法，將外國投資、企業併購與網路攻擊與供應鏈威脅串在一起。」