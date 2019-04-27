親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／FBI局長控中國：動員社會來竊取美方資產

2019-04-27 18:02聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）26日在華府智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）發表演說，對中國的情報戰提出嚴厲批判，稱「中國動員全社會來竊取美方創新技術」，要「損美利己以爬上經濟階梯」，他也直接挑明，中國經濟間諜是美方當前的頭號威脅。

雷伊演講中提到，雖然FBI仍須對付傳統間諜活動，但是當下的反情報戰主軸是抵抗經濟間諜。他說：「敵人更加覬覦我國資產，包括資訊、概念、創新研究和科技等方面，其中又以中國的情報蒐集，對我方構成最廣泛且嚴峻的威脅。」

他提到，在FBI從事經濟間諜調查的56間分局，幾乎所有調查結果都可追溯回中國，範圍涵蓋了各行各業。

雷伊表示：「中國首創一種動員全社會的手段，來竊取創新技術，可說無所不用其極，從多家企業、大學到各種組織，不管是透過國家企業，或是表面上私營的公司，還是研究所學生或研究員各種人士，全都為中國效命。」他還說：「中國似乎決心透過竊取，損美利己以爬上經濟階梯，而美國也非他們唯一的目標。」

雷伊說：「中國有一套戰略性作法，他們訂下5年正式計畫，要逐步實現在關鍵領域的主導地位。他們使用一套不斷擴大的非傳統手段，當中有合法也有非法，將外國投資、企業併購與網路攻擊與供應鏈威脅串在一起。」

美國司法部去年11月已啟動「中國行動」（ChinaInitiative），優先處理剽竊商業機密案，儘速採取法律行動，顯示美方已高度重視這個問題。日前，1名奇異公司（General Electric）前華裔工程師和1名中國商人，才因從事經濟間諜活動和密謀竊取奇異公司商業機密讓中國受益，遭到美國司法部起訴。

美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）26日在華府智庫美國外...
美國聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）26日在華府智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）發表演說，對中國的情報戰提出嚴厲指控。法新社
分享

間諜FBI
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

微軟市值 衝向兆美元俱樂部

2019-04-26 03:05

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

美日談判順利 5月有望簽貿易協議

2019-04-27 13:32

川普說五月底訪日前 有望達成美日貿易協議

2019-04-27 09:41

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

亞馬遜Q1獲利創新高

2019-04-27 01:32

日產遇逆風 雷諾重提合併

2019-04-27 01:31

Sony遊戲賣不好…盈餘看淡

2019-04-27 01:31

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

英特爾資料中心頹勢 十年首見

2019-04-27 01:18

日工業生產 連兩月下滑

2019-04-27 00:24

雲端運算前景保守 英特爾降財測

2019-04-27 00:23

美日財長會談 對匯率沒共識

2019-04-26 23:40

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

日與美談判 嗆匯率沒得談

2019-04-26 23:21

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

賣IG追蹤人數與讚數 臉書告紐西蘭公司

2019-04-26 19:24

彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58

美國代理防長飆髒話 批F-35計畫「搞砸了」

2019-04-26 17:17

任天堂上季財測 不如預期

2019-04-26 03:05

特斯拉大虧 馬斯克暗示籌資

2019-04-26 03:05

臉書上季銷售成長26%

2019-04-26 03:05

國際油價站上75美元大關

2019-04-26 03:05

美元飆兩年新高 打臉專家

2019-04-26 03:05

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019-04-27 10:00

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

泰男嬰一出世帥樣造成轟動 兩年後近照曝光

2019-04-27 13:43

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐 女鬼貞子都上榜

2019-04-26 19:48

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

4千隻蛆蟲寄生吞噬 他的頭破洞腦外露當「殭屍」

2019-04-27 18:23

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

影／超會生！她39歲育有38名子女 生活苦中帶樂

2019-04-27 17:01

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

為什麼美國Q1經濟力道雖強 Q2成長仍將減緩？

2019-04-26 22:34

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

美Q1 GDP意外成長3.2% 但外強中乾Fed仍將偏鴿

2019-04-26 21:00

美銀：除非這件事發生 否則科技股漲勢無可擋

2019-04-26 21:08

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

寵物咖啡廳出新招 「小豬咖啡廳」療癒感再升級

2019-04-26 20:19

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

Uber IPO估值上看840億美元 料為美國今年最大上市案

2019-04-26 21:22

南韓民眾5月黃金連假 海外旅行首選台北

2019-04-27 16:29

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

法國國家行政學院 馬克宏喊廢

2019-04-27 00:56

亞馬遜Q1獲利創新高

2019-04-27 01:32

美制裁伊朗斷中國油源 普亭：俄將滿足中國原油需求

2019-04-27 17:16

你有信用卡嗎? 在這個國家 擁有信用卡是很幸運的事

2019-04-26 22:14

英特爾資料中心頹勢 十年首見

2019-04-27 01:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top