Uber將上市 被趕下台的CEO獲53億

2019-04-27 15:40 世界日報 編譯組╱矽谷26日電



Uber IPO價格初定在每股44-50美元。路透 分享 facebook 全球最大叫車平台Uber，準備下月發行初始股，在26日上報的招股書更新文件顯示，Uber首天在紐約交易所上市的底價將在44元至50元之間，因此如果上市初始股成功，公司市值可在805億至915億之間，雖然比以前估計的1000億至1200億大為減少，但仍是今年最大規模的初始股，主要投資者仍然可以分享一大筆橫財。

誰的得益最大？已經被趕下台的創辦人兼首任執行長卡蘭尼克(Trevis Kalanick)獲利最大，如果以原先估計的1000億市值計算，持股8.6%的卡蘭尼克，可以獲得90億元；但如果以44元至50元的中位數每股47元計，他仍然獲得53億。Uber創辦10年，顛覆了全球的計程車行業，可獲53億，回報率仍十分可觀。

Uber將初始股價訂在44元至50元之間，顯然吸取上月上市的叫車平台Lyft的教訓，Lyft將每股底價訂得過高，自上市以來，股價已下跌了27%，上市首天的243億市值，已跌至26日的160億。

日本軟銀是Uber最大股東，持股12.8%，因此如以47元中位數計算，可獲102億；第二大股東是投資公司Benchmark Capital，獲68億；卡蘭尼克是第三大股東。另一名共同創辦人坎普(Garrett Camp)，則可獲37億。Google的母公司Alphabet，持有4.2%股份，可獲33億。