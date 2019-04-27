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川普說五月底訪日前 有望達成美日貿易協議

2019-04-27 09:41聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國總統川普26日表示，他在5月底拜訪日本之前，美國和日本可能達成新的雙邊貿易協議，但他會繼續和日本首相安倍晉三討論貿易歧見。

川普和安倍26日先在白宮橢圓辦公室進行一對一會談，之後參加美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的生日晚宴。川普一邊和中國大陸討論新貿易協議，也希望能盡快和日本敲定新協議。

安倍此次訪美，將於27日與川普打高爾夫球，川普也將於5月底拜訪日本恭賀德仁親王5月1日成為日本新天皇。

川普努力重新平衡美日貿易關係，降低美國對日本的長期赤字。川普表示，美日談判代表有所進展，他認為美日有望達成長期貿易協議。

川普談到美日貿易協議時表示：「我認為貿易談判可能進展迅速，也許當我到達日本時，或許我們會在日本簽約。但談判進展非常順利，我們到時再看看情況。」

雙方在記者會上一度緊張，川普不滿日本對美國農產品課徵關稅，安倍則提到美國對日本汽車課稅。

川普表示，他不滿日本對美國有貿易順差，其中大多來自日本出口汽車到美國，他希望雙邊協議能夠改變現況。安倍則說，日本並未對美國汽車課稅，美國卻對日本汽車課徵2.5%的關稅；不過他表示會努力讓美日貿易對話邁向雙方互利的結果。

美國總統川普（右）26日在白宮會晤日本首相安倍晉三。美聯社
美國總統川普（右）26日在白宮會晤日本首相安倍晉三。美聯社
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