大學文憑不值錢？英國調查：大學畢業生的待遇比較好

2019-04-27 00:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



財經網站CNBC報導，投入四年的青春和金錢只換取一紙大學文憑，可能會使有些人怯步，但英國最新的調查顯示，念過大學的人能得到待遇豐厚的工作，且待遇更甚沒念大學的人。

英國教育部26日公布數據，去年介於16至64歲工作年齡的英國大學畢業生，他們的年薪中位數為3.4萬英鎊，而沒念大學的人，年薪中位數為2.4萬英鎊。

調查顯示，若將年齡層縮小至21歲到30歲，則大學畢業生進入職場時的平均薪資，會比沒念大學的人高出4,500英鎊。

調查也顯示，追求碩士文憑的人，年薪更高。去年介於16至64歲碩士畢業生的平均年薪為4萬英鎊，比大學畢業生高出6,000英鎊。

英國大學、科學、研究暨創新國務大臣史基德摩爾（Chris Skidmore）也支持這項研究結果，認為對大學畢業生而言，高薪資是繼續升學的獎勵。

儘管這項調查顯示，追求大學學位是一項有價值的投資，但也凸顯薪資不平等的問題依然很嚴重，勞動人口的收入仍因性別、種族及工作地點而異。

若以性別來看，16至64歲有大學文憑者平均年薪是3.4萬英鎊，但男性是3.85萬英鎊，女性只有2.9萬英鎊。男性碩士畢業生的平均年薪為4.3萬英鎊，女性碩士畢業生只有3.7萬英鎊，顯示擁有大學或碩士學歷的女性，薪資水準低於資格一樣的男性。

若以種族來看，白人大學畢業生的平均年薪為3.5萬英鎊，而非裔及亞裔大學畢業生的薪資中位數各別是2.55萬英鎊和2.85萬英鎊。