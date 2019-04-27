亞馬遜Q1獲利創新高

2019-04-27 01:32 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



電商巨擘亞馬遜（Amazon）於美股25日盤後公布第1季財報，獲利遠高於預期，顯示公司重點發展雲端運算、廣告及其他高利潤事業的努力得到回報，但對本季的財測卻低於外界期待，主要是全面推動會員免費同日到貨服務，估計開支會大幅攀升。

亞馬遜上季淨利35.6億美元，或每股盈餘7.09美元，年增超過一倍，遠優於分析師預期，寫下單季獲利新高紀錄。營收年增17%達到597億美元，與彭博預期一致。第1季毛利率高達43%，也創新高。

最近幾季亞馬遜業績頗有提振，主要受惠於雲端運算的業務營收、數位廣告均增加，另外在其零售平台上提供更多的第三方商家商品上架服務。這些都是獲利更好的事業。

不過亞馬遜預估本季（第2季）營業利益最多36億美元，低於分析師預期。亞馬遜在公布財報同時宣布本季要投資8億美元，把Prime會員標配的免運服務由兩天送達升級到一日或當天送達。預料此舉將壓低本季的獲利表現。

亞馬遜去年停止大額開支，加上開拓的廣告和雲端運算等新事業開始起飛，抵掉傳統電商的低利潤，公司獲利開始屢創新高。目前亞馬遜線上銷售平台營收的58%，來自與平台上第三方商家的拆帳所得。

雲端運算服務平台AWS第1季營收年增42%到77億美元，營業利益22億美元，貢獻了亞馬遜整體營業利益的一半。

執行長貝佐斯長年都把亞馬遜賺進的現金重新投資到新事業，留給股東分享的很少。投資人寄望諸如AWS這類的高利潤製造部門能創造更多股東利益，但是這一季看來公司似乎又準備開始花大錢。