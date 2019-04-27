蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



蘋果ID團隊設計出iPhone等一系列產品，定義了行動科技時代的樣貌。 美聯社 分享 facebook 蘋果最為人稱道的產品價值之一：設計美學，係來自一支20多人組成的工業設計團隊，蘋果內部簡稱為ID的這支團隊，最近傳出一口氣有三位資深成員相繼要離職，在這相對穩定的部門相當不尋常。此時正逢蘋果積極拓展服務事業但硬體裝置開發陷入停滯，此番最新人事異動也耐人尋味。

華爾街日報（WSJ）報導，欲從蘋果靈魂人物艾夫（Jony Ive）領導的這個核心團隊辭職的三人中，澤肯朵佛（Rico Zorkendorfer）和德魯里斯（Daniele De Iuliis）在設計團隊的年資加起來超過35年，另一位霍尼格（Julian Honig）也有十年資歷。澤肯朵佛說想暫時休息一下，多陪伴家人；其他兩人則拒絕評論。

報導指出，已故蘋果共同創辦人賈伯斯1997年重回蘋果之後，ID團隊在2000年代對公司扭轉頹勢扮演關鍵角色。現任設計總監艾夫當時帶領小小的ID團隊推出糖果色的桌機iMac，隨即在美國市場引起旋風。之後的iPhone等一系列產品，更定義了行動科技時代的樣貌。

賈伯斯非常重視這支設計團隊，將之列為產品開發的樞紐，幾乎每天都會到設計部門來看新產品開發的最新進度。賈伯斯的厚愛加上ID在公司內部地位很高，讓團隊成員關係非常緊密，十多年來鮮少有人離開。

情況在2015年開始有了改變。這一年艾夫被調離掌理設計部門日常營運，改管蘋果新園區的設計工作，團隊也開始有人出走。隔年寇斯特（Danny Coster）離開蘋果改投GoPro麾下，2017年另一員老將史崔傑（Christopher Stringer）也提辭呈，現在洛杉磯開設一家音響相關新創事業。

艾夫忙完新總部大事後，2017年底重新回歸設計部門，不過現今形勢比人強，蘋果除了要加強服務類業務經營，也跨足到擴增實境（AR）和自駕車，設計部門已需要不同的人才。走了舊人，補入新血，在設計領域有新人加入其實是件好事，對蘋果ID來說，另一個新時代勢必要開始。