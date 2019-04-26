為什麼美國Q1經濟力道雖強 Q2成長仍將減緩？

2019-04-26 22:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國第1季國內生產毛額（GDP）季增年率達3.2%，顯示歷時十年的經濟復甦仍具動能，證明之前一些經濟學家預言景氣擴張期告終的說法應是誇大其辭。但這不表示美國經濟成長減緩。

商務部數據顯示，美國第1季經濟成長3.2%，大幅優於多數經濟學家的預測。之前，許多經濟學家預測，年初經濟成長腳步可能顯著減緩、接近停滯。但26日公布的只是初步的GDP數據，未來數月仍會至少修正兩次。

經濟學家警告，美國首季GDP數據靠一些短期因素撐場面，或許基本成長步調因此被誇大。多人認為，未來數月成長會放緩腳步，幾乎沒有任一位獨立經濟學家預期今年全年成長率可達3%，即美國總統川普承諾達到的目標。

然而，最新數據顯示，即使政府局部關門、酷寒天氣如「極地渦旋」來襲，乃至於股市動盪，都未能擊倒經濟成長。在就業市場仍強健而消費者信心也堅強的情況下，衰退疑慮似已消退。

不過，深入剖析可知，美國第1季GDP數據主要靠兩個支柱撐起：企業庫存累積，以及進口銳減。這兩股趨勢都可能在第2季反轉。

要更準確評估美國經濟力道，分析師建議觀察所謂「民間最終銷售」，因為剔除貿易和庫存影響，以及政府支出的效應。第1季民間消費與投資成長1.3%，比去年第4季的2.6%趨緩，且為近六年來最小增幅。

到第2季，情勢可能倒過來：企業庫存可能萎縮，進口則擴增，這將壓抑低整體GDP成長率，即使基本經濟情勢不變。

而且，第1季消費者支出疲軟，只成長1.2%，是過去一年來最差，顯示消費者信心受去年底至今年初市場動盪與政府關門打擊，但隨政府重啟和市場回穩而迅速回升，未來數月的展望應該無虞。

摩根士丹利首席美國經濟學家詹特娜表示，第1季消費者支出動能一直在增強，並且延續到第2季。

然而，消費者安心了，但企業仍顯得戒慎小心。第1季企業投資減緩，製造業景氣也顯露疲態。

巴克萊首席美國經濟學家賈潘（Michael Gapen）指出，這份GDP報告的弱點在企業支出數據，「在政府關門事件落幕後，尚未顯著反彈」。這可能反映企業對經濟持續擴張的信心不足。