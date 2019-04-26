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高溫下令暫停體測一周 陸軍司令陳寶餘上火線講原因

你有信用卡嗎? 在這個國家 擁有信用卡是很幸運的事

2019-04-26 22:14經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

彭博專欄作家任淑莉（Shuli Ren）撰文指出，持有信用卡可視為在美國生活的一部分，即使是沒有收入的美國大學生，都可以申辦並使用信用卡；有超過三分之二的美國人15歲起就開始過刷卡人生。

然而，在中國只有21%的人擁有信用卡，但這不是因為中國人不想消費。根據瑞銀集團（UBS）針對3,100位中國網友做的最新調查，有44%的受訪者計劃增加支出，例如購買智慧手機和空調，只有三分之一的受訪者打算減少消費。

中國人擁有信用卡的比率低，也不是對個人財務不負責任。多數人量力而借，未來一年的貸款預料只比自己的月薪高一點而已。

大多數中國人仍無法刷卡付費，這不但不方便，也大幅削弱自身的財務安全，而中國的貧富之間只差一張信用卡。

擁有信用卡的人很幸運，這群人平均年齡為34歲，年薪至少人民幣11萬元（16,400美元），大約是中國城鎮平均所得的三倍。他們有82%的機率居住在中國最富裕的四座城市內，分別是北京、上海、深圳以及廣州。

其餘的所有人也能在線上借款，例如你若在阿里巴巴旗下第三方信用評估機構「芝麻信用」建立良好的信用，就很容易借到錢。芝麻信用是阿里巴巴在自家電商平台為消費者開發的信用系統。

未持有信用卡或想借更多錢的人，只能向網路借貸平台（P2P）借款，甚至申請發薪日貸款（payday loans）。

然而，線上借款的利率遠高於信用卡借貸，且這幾年在中國已看見一連串掠奪性借貸機構的醜聞，例如分期購物網站「趣店」在2017年揭露，前一年採用超過法定利率上限36%的年利率交易占半數以上，因而引起公憤。

利率升高的負擔已對借貸者構成壓力，根據瑞銀集團的調查，受訪者申請的抵押貸款占未償還債務總和的80%，但支付金額只占每月支出的一小部分。

但為何銀行無法提供民眾更多協助，幫助他們取得信用卡？

銀行目前從貸款客戶賺取14.5%的實質報酬，而這群客戶的拖欠率只有1%，是銀行最愛的客戶，銀行要承受的風險也小。再者，中國人民銀行目前允許商業銀行將信用卡貸款包裝成資產擔保證券，要販售不是問題。銀行可再從這些風險趨近零的債券賺一筆，報酬率介於3%至5%，相當不錯。

雖然銀行通常會拒絕高風險、不熟悉的借款人，但時至今日，銀行業者要評估客戶的可信度卻沒這麼難，例如中國銀行（Bank of China）可透過客戶的支票存款帳戶，得知客戶的薪資單及每月開支等資訊。另一方面，網路借貸平台能取得的客戶資訊就非常有限（甚至需要推測），例如客戶的社會信用評分或社交圖。

中國過去五年已多次停發信用卡，因擔憂消費者會刷卡買股票或房地產。北京當局認為，中國的千禧世代喜愛透過信用卡購買雞蛋水餃股，或申辦房屋修繕貸款來炒房。任淑莉認為，用信用卡做這些事會帶來多嚴重的後果，誰也說不準。

然而，隨著金融科技業崛起，年輕的借貸者總能找到其他地方借款，使他們遠離信用卡只會衍生新的問題，而沒有正視事實。

任淑莉認為，中國老愛強調很想利用國內消費推動經濟成長，而不只靠工業生產或出口，那就讓年輕人消費，要信任年輕人，讓他們辦卡去購買價值1,000美元的iPhone或華為新推出的智慧手機P30 Pro，如此一來，就連中國的大型國營銀行也能受惠。

任淑莉表示，隨著金融科技業崛起，中國的千禧世代總能找到其他地方借款。路透
任淑莉表示，隨著金融科技業崛起，中國的千禧世代總能找到其他地方借款。路透
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任淑莉認為，在中國擁有信用卡的人很幸運。美聯社
任淑莉認為，在中國擁有信用卡的人很幸運。美聯社
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北京中國人民銀行電商
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