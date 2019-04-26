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Uber IPO估值上看840億美元 料為美國今年最大上市案

2019-04-26 21:22經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

全球叫車龍頭優步（Uber）打算藉由首次公開發行股票（IPO）籌資多達90億美元，預計這次上市案能使Uber的估值最高達到840億美元。

根據Uber向監管機關申報的文件，Uber計劃出售1.8億股，目標定價為每股44至50美元，預計5月在紐約證交所掛牌上市，可望成為今年規模最大的美企上市案。

若以目標價位的上限50美元以及釋股後的流通在外股數計算，Uber的身價上看近840億美元；以完全稀釋的股數計算，即納入股票選擇權、限制股等的總股數，則估值上看915億美元。

支付公司PayPal在Uber上一輪私募籌資中承諾，要以Uber的上市定價購買價值5億美元的Uber股票。

Uber在文件中也揭露一系列第1季獲利表現，根據Uber自行預測的中間值，上季淨損10.7億美元，營收為30.7億美元，營收成長為19%，比去年第4季的22%放緩。

若Uber的上市定價落在目標區間，將成為全美歷來第十大上市案，籌資金額也會是陸企阿里巴巴2014年在美國掛牌以來最高，當時阿里巴巴籌得250億美元。

美國第二大叫車平台Lyft在3月上市，籌資23.4億美元，是今年到目前為止最大的上市案；近來科技公司一窩蜂搶著上市，包括照片分享網站Pinterest和視訊會議公司Zoom Video。

其他眾所矚目的新創公司也計劃或考慮上市，例如職場通訊軟體業者Slack、外送服務業者Postmates、資料分析公司Palantir，以及民宿租賃平台AirBnb。

摩根士丹利、高盛以及美國銀行這些銀行業者將主導Uber的上市案。根據彭博取得的Uber投資條件書，這些銀行與Uber的管理部門26日起開始為潛在投資人舉辦巡迴說明會，前往紐約、倫敦、波士頓以及舊金山等地推銷股票，目標是在下月9日決定最終定價。

Uber計劃藉由上市案籌資多達90億美元，估值上看840億美元。美聯社
Uber計劃藉由上市案籌資多達90億美元，估值上看840億美元。美聯社
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