美銀：除非這件事發生 否則科技股漲勢無可擋

2019-04-26 21:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



在推特、微軟、臉書財報利多大放送助攻下，美國科技股近日來漲勢如虹，美銀美林（BAML）分析師認為，除非美元勁升，否則什麼也阻止不了那斯達克指數繼續向前衝。

美銀美林致客戶研究報告寫道：「唯一能阻止那斯達克融漲的，就只有美元融漲。」美銀指出，美國科技公司有59%的營收來自於海外市場。

所謂「融漲」（melt-up）指的是一種異常市況，在這種情況下，資產價格因投資人蜂擁搶進而水漲船高，主導盤勢的是「害怕錯過」（fear of missing out，簡稱FOMO）的市場氣氛氣，而不是基本面因素。通常在投資人一窩蜂買進後，又急又猛的賣壓會接踵而至，稱為「崩盤」（ meltdown）。

今年來美股強彈，是受科技股漲勢帶動。科技股為主的那斯達克綜合指數年初迄今已大漲22%，同時期標普500指數漲16%。但一些人對此感到憂心。

美銀策略師團隊表示，美元漲勢必須夠猛，才可能開始影響科技公司的盈餘表現。比方說，美元必須從目前大約1.1144美元兌1歐元的價位，漲到1美元至1.05美元兌1歐元。

美銀策略師說，儘管美元指數（DXY）25日升抵兩年高點，距離科技股大受威脅的危險價位還遠。

美銀的資料顯示，投資人最近大買科技股，買了大約13億美元，顯示資金輪動正從房地產、金融和能源股撤出、轉進科技股。