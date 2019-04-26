美Q1 GDP意外成長3.2% 但外強中乾Fed仍將偏鴿

2019-04-26 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國2019年第1季實質國內生產毛額（GDP）初估數字外強中乾，儘管年增率高達3.2%，且遠優於預估的2.3%，但主要是靠對外貿易、企業庫存及政府支出強勁所致，個人消費及企業投資支出反而大幅下降，預料GDP數據暫時性的強勢在未來幾季將逐漸逆轉，且聯準會（Fed）仍將維持「鴿派」基調。

26日公布的資料顯示，在GDP各主要項目中，個人消費支出年增1.2%，雖優於預估的1.0%，但遠低於去年第4季的2.5%，主因汽車及其他產品需求偏弱，但服務業消費依然穩健；國內需求僅成長1.3%，是2013年第2季以來最低水準，也不如去年第4季的2.6%。

企業設備支出僅成長0.2%，是2016年第3季來最低水準，農機機械及辦公室設備投資尤其疲軟；住宅營建支出也下降2.8%，是連續第五季減少。

出口增加及進口減少，對GDP成長率的貢獻度高達1.03個百分點；企業庫存大幅增加1,284億美元，對GDP成長率率的貢獻度為0.65個百分點，主因需求疲軟，尤其是汽車業庫存大幅增加，預料將對未來的生產造成壓力。

政府支出增加2.4%，主要靠各州及地方政府擴大支出。

通膨方面，GDP平減指數為0.9%，低於預估的1.2%，也遠低於去年第4季的1.7%，顯示通膨壓力減弱。