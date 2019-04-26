NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



儘管在中國已有逾6億名觀眾，但NBA並不因此自滿而故步自封，將借助中國科技公司擴大觀眾群。

NBA中國執行長張墀駒，在談及2017-2018賽季的觀眾時表示，在中國約有6.4億人「觀賞含有NBA元素的內容」。但張墀駒的野心遠不僅於此，「中國有13億人，那應該是我們的目標。NBA在中國有良好的悠久歷史，籃球在中國已普及多年。」

NBA在中國的歷史，可以回溯到80年代末期，當時NBA主席史騰與央視會面，希望能在中國轉播NBA球賽。

張墀駒向CNBC表示：「我來這裡已經一年，但儘管我看過數據，知道NBA受歡迎的程度，但還是會訝異，因為你在街上就能感覺到那股熱力。一般球迷都很熱情、球賽常識也很豐富，他們就是愛NBA」。

在中國觸及更多粉絲的方法，包括與當地媒體平台合作。NBA與騰訊2015年簽下五年數位合作協議，透過騰訊散布NBA內容。張墀駒說：「騰訊是很棒的夥伴，他們大舉投資產品，以及我們的品牌，還有聯盟。」

但NBA仍在尋找其他發布內容的夥伴，去年與其他科技公司如字節跳動、中移動、阿里巴巴合作。張墀駒說，這是要「嘗試各平台的能力」。他指出，產業變遷很快，尤其是現在發布管道相當零碎，「如果不處在當下，五年內可能就會消失」。