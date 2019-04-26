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泰達幣穩定性再遭質疑 加密幣整體市值蒸發100億美元

2019-04-26 17:54經濟日報 記者易起宇╱即時報導

虛擬貨幣泰達幣（Tether）的穩定性再度受到質疑，導致其他加密幣價格也出現崩跌，整體市值蒸發約100億美元。此貨幣聲稱自己和美元是以1:1發行，在全球加密幣交易所的交易中扮演中立角色。

彭博資訊報導，比特幣價格在今（26）日上午10時左右下跌了6.4%至5,145.33美元，CoinMarketCap.com網站所追蹤的所有加密貨幣市值則總計蒸發了約100億美元。至於泰達幣本身價格則下跌1.9%至0.99美元，此貨幣基本上交易價格都接近在1美元左右。

美國紐約檢察總長Letitia James在25日的聲明中宣稱，泰達幣和加密幣交易所Bitfinex的幕後公司，涉嫌掩蓋一筆客戶和企業混合基金中的8.5億美元虧損。這兩家公司的主管透過捏造了一連串「矛盾的企業交易」，讓Bitfinex能挪用泰達幣高達9億美元的準備現金。

Bitfinex發言人面對記者詢問未表達任何回應，也未主動向媒體對此議題發表聲明。

不過，雖然泰達幣能否完全透過準備金支撐這件事一直受到質疑，但市場基本上並不屑這些擔憂，繼續將此虛擬幣幣值認定為1美元。泰達幣的穩定性已經助其成為全球加密幣生態系統中的很重要一部分，在CoinMarketCap.com過去24小時追蹤的所有虛擬幣交易中，有28%使用了這種貨幣，僅次於比特幣。

若這種穩定貨幣失去信任，將會對那些仰賴這種貨幣流動性的投資人造成嚴重打擊，也會傷害到市場為了吸引機構投資人投資所做的努力。雖然有些大型資產管理公司和華爾街銀行已經開始嘗試投身加密幣世界，但有許多還是一直閃躲這個市場，因為擔心監管過於寬鬆、市場人為操作和詐欺。

泰達幣的穩定性遭到美國紐約檢察總長質疑，使加密幣整體市值蒸發約100億美元。 ...
泰達幣的穩定性遭到美國紐約檢察總長質疑，使加密幣整體市值蒸發約100億美元。 圖／擷自網路
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