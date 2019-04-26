亞馬遜財報凸顯美科技大咖處境：獲利佳但成長趨緩

2019-04-26 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，亞馬遜公司（Amazon）上季財報顯示， 這個美國電子商務巨人的獲利能力是多年來最強，但飛快的營收成長期已成為過去，而這也是許多美國大型科技公司面臨的問題。

亞馬遜25日說，第1季營收較去年同期成長17%，成長步調是四年來最慢；亞馬遜網站上銷售的個別商品數量（不計生鮮超市Whole Foods）年增10%，成長率比去年同期的22%腰斬。

彭博科技專欄作家歐梵德（Shira Ovide）26日撰文指出，首季財報和亞馬遜最近公布的其他數據顯示，亞馬遜網購事業的成長速度已放緩，如今不比美國整體電商市場的成長步伐快多少。

令投資人安慰的是，亞馬遜獲利優於預期，每股盈餘達7.09美元，大幅超越彭博訪調分析師預期的4.67美元，彌補了成長相對疲弱的遺憾。利潤較高的事業，包括雲端運算部門「亞馬遜網路服務」（AWS），以及向亞馬遜市集商家抽成和收費的業務，占總營收比重持續攀升。

同時，亞馬遜上季支出也相當節制，使首季營業利潤率升高到7.4%，以長久來利潤微薄的亞馬遜標準來看，此數可謂非常的高。歐梵德再三檢視資料後確定，自2005年以來，亞馬遜單季營業利潤率從沒這麼高過。

換言之，這就是亞馬遜今日的面貌：獲利率逐漸追上其他公司的水準，但電子商務成長速度已不像往常那麼高得令人瞠目結舌。

營收成長率要多快才算快，或許見仁見智。但大致說來，美國大型科技公司都面臨類似處境。例如，蘋果營收開始退步，至少目前是如此；臉書和Google也遭遇成長減速、或利潤變薄、或兩者皆是。

歐梵德強調，這些情況或許還好。畢竟這些科技巨人的盈餘數據仍令人稱羨，成長潛力也依然是不可限量，亞馬遜尤其是如此。全球每年20兆美元的消費者支出中，絕大多數仍流向實體商店，而隨著更多支出轉向線上購物，仍可望帶給亞馬遜龐大商機。況且，亞馬遜也跨足獲利可觀的企業科技支出市場，市場風向對AWS有利。