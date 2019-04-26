平成時代落幕 日經指數30年間下跌近30%

2019-04-26 17:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日本股市今（26）日以小跌收盤，受到日圓對美元匯率走強和美國英特爾公司調降財測影響，市場對景氣日益感到不安。今日也是日本黃金周10天連假前的最後一個交易日，日皇明仁將於4月30日退位，平成時代將就此劃下句點，換上新年號令和，而日經股價歷經平成時代30年，一共下跌逾25%。

彭博資訊報導，東證股價指數（Topix）今天下跌0.1%至1,617.93點，日經平均股價指數也下跌0.2%至22,258.73點。

汽車廠商是拖累Topix指數的最大元凶，因為日圓對美元匯率25日創下一個月來最大升幅。愛德萬測試（Advantest）和任天堂股價都下跌，因為財測不及分析師預期。晶片股也下跌，因為英特爾調降第2季和全年財測，導致其盤後股價重挫。

大和證券資深策略師石黑英之表示：「英特爾調降財測令人意外，正在回漲的半導體相關類股可能面臨獲利回吐。」「日圓升值可能對景氣循環股造成壓力，包括出口業者。同時，為了在10連休前減少曝險，也可能出現一些賣壓。」

日經指數今天的收盤價比起30年前的昭和時代最後一天交易日（1989年1月6日）的收盤價30,209.54點下跌逾25%，該指數在1989年12月達到史上最高點的38,915點，並在經歷過泡沫經濟瓦解和雷曼兄弟危機後，於2009年3月達到平成時代最低點的7,054點。